Star TV’nin Sevilen Dizisi “Kral Kaybederse” Yeni Sezon Çekimleri İçin Sete Çıktı!
Star TV’nin ekranlarıyla buluşturduğu ve izleyiciyi her sezon sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitleyen “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.
Dizi severlerin son dönemde en çok konuştuğu yapımlardan biri ‘Kral Kaybederse’ geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve OGM PICTURES yapımcılığında, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.
Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alındı.
Yeni sezonun ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
