Star TV’nin Sevilen Dizisi “Kral Kaybederse” Yeni Sezon Çekimleri İçin Sete Çıktı!

İki yıl sonrasına uzanan bir zaman atlamasıyla başlayacak olan yeni sezon, karakterleri yepyeni sınavlarla karşı karşıya bırakacak.

Kenan ve Handan, bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları zorluklarla mücadele ederken; bu sezon Kenan’ın karşısına tüm dengeleri sarsacak güçlü bir tehdit çıkacak.

Öte yandan, aşka kalbini kapamış Fadi, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Rekabet, heyecan ve sürprizlerin eksik olmayacağı yeni sezon, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.