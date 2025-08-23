onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Star TV’nin Sevilen Dizisi “Kral Kaybederse” Yeni Sezon Çekimleri İçin Sete Çıktı!

Star TV’nin Sevilen Dizisi “Kral Kaybederse” Yeni Sezon Çekimleri İçin Sete Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 12:50

Star TV’nin ekranlarıyla buluşturduğu ve izleyiciyi her sezon sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitleyen “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi severlerin son dönemde en çok konuştuğu yapımlardan biri ‘Kral Kaybederse’ geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

Dizi severlerin son dönemde en çok konuştuğu yapımlardan biri ‘Kral Kaybederse’ geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

Hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici konusu ile gündemden düşmeyen dizi, izleyiciyi her yeni bölümde ekrana kitlerken yeni sezonu da merak uyandırmaya başladı.

Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve OGM PICTURES yapımcılığında, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.

Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve OGM PICTURES yapımcılığında, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.

İki yıl sonrasına uzanan bir zaman atlamasıyla başlayacak olan yeni sezon, karakterleri yepyeni sınavlarla karşı karşıya bırakacak.

Kenan ve Handan, bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları zorluklarla mücadele ederken; bu sezon Kenan’ın karşısına tüm dengeleri sarsacak güçlü bir tehdit çıkacak.

Öte yandan, aşka kalbini kapamış Fadi, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Rekabet, heyecan ve sürprizlerin eksik olmayacağı yeni sezon, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alındı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay otururken; Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Seda Altaylı Turgutlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alındı.

Kadroda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, Tuğrul Tülek ve Engin Şenkan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Yeni sezonun ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı!

Yeni sezonun ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın