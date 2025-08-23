Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi Buluşturan Bereketli Topraklar Dizisine Bir Ünlü İsim Daha Geldi!

Bereketli Topraklar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezon için yayına hazırlanan iddialı yapımlardan. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolde yer aldığı dizinin etkileyici hikayesi şimdiden merak yaratıyor. Bereketoğlu ailesinin çevresinde şekillenecek olan hikayede yer alacak bir isim daha belli oldu. Birsen Altuntaş Bereketoğlu ailesinin annesi olacak oyuncuyu açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş