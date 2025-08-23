onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi Buluşturan Bereketli Topraklar Dizisine Bir Ünlü İsim Daha Geldi!

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi Buluşturan Bereketli Topraklar Dizisine Bir Ünlü İsim Daha Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 23:54

Bereketli Topraklar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezon için yayına hazırlanan iddialı yapımlardan. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolde yer aldığı dizinin etkileyici hikayesi şimdiden merak yaratıyor. Bereketoğlu ailesinin çevresinde şekillenecek olan hikayede yer alacak bir isim daha belli oldu. Birsen Altuntaş Bereketoğlu ailesinin annesi olacak oyuncuyu açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının sevilen ismi Engin Akyürek’in projede yer alacak olması epey heyecan yaratmıştı.

Televizyon dünyasının sevilen ismi Engin Akyürek’in projede yer alacak olması epey heyecan yaratmıştı.

Başarılı oyuncuya Gönül Dağı’nın kadrosundan ayrılan Gülsim Ali eşlik ediyor. Eylül ayının ilk haftası sete çıkması planlanan dizinin yayın gününe dair detaylar henüz netleşmedi.

Ailenin annesi ise Ayşegül Günay oldu.

Ailenin annesi ise Ayşegül Günay oldu.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturacağı dizinin ilk tanıtımı için diziseverler gün sayıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın