Kızılcık Şerbeti’nin İlk Görüntülerinden Betül Şahin’in Son Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü tamamladık. Gün boyunca yaşanan en önemli gelişmeleri sizin için derledik. Kaçıranlar için günün kısa özetini hazırladık. 23 Ağustos Cumartesi günü ekranlarda öne çıkan anlar ve sürpriz detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.
Şimdi, günün dikkat çeken başlıklarına birlikte bakalım!
Gülenay Kalkan, Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu.
Kızılcık Şerbeti 4. sezon için sete çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisine iki isim daha dahil oldu.
Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Yardımcısı Başak karakterini canlandıran Betül Şahin yıllar sonra Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalandı.
Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve OGM PICTURES yapımcılığında, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.
