Kızılcık Şerbeti’nin İlk Görüntülerinden Betül Şahin’in Son Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 20:48

Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü tamamladık. Gün boyunca yaşanan en önemli gelişmeleri sizin için derledik. Kaçıranlar için günün kısa özetini hazırladık. 23 Ağustos Cumartesi günü ekranlarda öne çıkan anlar ve sürpriz detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

Şimdi, günün dikkat çeken başlıklarına birlikte bakalım!

Gülenay Kalkan, Güller ve Günahlar dizisine dahil oldu.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki Güller ve Günahlar Kanal D’nin yeni sezon için heyecan yaratan dizilerinden. Gülenay Kalkan da Murat Yıldırım’ın annesi olarak kadroda yer alacak.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon için sete çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nde kaos eksik olmuyor. Herkesin beyazlar içinde olduğu o partide yaşanan kabus, seyirciye “şimdi ne olacak?” dedirtmişti. Dizinin hayran kitlesi dört gözle yeni sezonun ekranlara gelmesini bekliyor. Setten ilk görüntüler de Kıvılcım ve Ömer çiftinden geldi.

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisine iki isim daha dahil oldu.

Dizide İsmail Hacıoğlu Büyük İskender karakterine hayat verecek ve olaylar onun çevresinde gelişecek. Özgü Kaya da Büyük İskender’in yeni aşkı Gönül’e hayat verecekti. Özgü Kaya’nın dizideki anne ve babası için imzalar atıldı. Alper Türedi ve Yeşim Gül partner olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yılan Hikayesi dizisinde Komiser Yardımcısı Başak karakterini canlandıran Betül Şahin yıllar sonra Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalandı.

1999-2002 yıllarında ekranlara gelen Yılan Hikayesi’nin unutulmaz karakterlerinden Komiser Yardımcısı Başak’a hayat veren Betül Şahin, yıllar sonra Gazetemagazin muhabiri Umut Enver’in kamerasına takıldı. Şahin’in o yıllardan beri geçirdiği değişim objektife takıldı!

Star TV ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve OGM PICTURES yapımcılığında, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği “Kral Kaybederse”, yeni sezon çekimlerine başladı.

Kadroda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, Tuğrul Tülek ve Engin Şenkan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

