Kanal D’nin Merakla Beklenen Projesi Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım’ın Annesi İçin Sürpriz İsim!
Kanal D’de yayına hazırlanan Güller ve Günahlar için ekip, çalışmalara tam gaz devam ediyor. Dizide başrolü Murat Yıldırım ve Cemre Baysel paylaşacak. Şimdiden heyecan yaratan partnerler sık sık gündem oluyorlar. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı. Gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cemre Baysel en son Leyla dizisiyle ekranlardaydı.
Murat Yıldırım’ın annesi ise Gülenay Kalkan olacak.
