Kanal D’nin Merakla Beklenen Projesi Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım’ın Annesi İçin Sürpriz İsim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 20:05

Kanal D’de yayına hazırlanan Güller ve Günahlar için ekip, çalışmalara tam gaz devam ediyor. Dizide başrolü Murat Yıldırım ve Cemre Baysel paylaşacak. Şimdiden heyecan yaratan partnerler sık sık gündem oluyorlar. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Cemre Baysel en son Leyla dizisiyle ekranlardaydı.

Yetenekli oyuncu sektörün övülen isimlerinden. Murat Yıldırım da Suskunlar’daki performansından bu yana el üstünde tutulanlardan. İkilinin uyumu için şimdiden merak var. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

Murat Yıldırım’ın annesi ise Gülenay Kalkan olacak.

Hem güzelliğiyle hem de usta oyunculuğuyla dikkat çeken isim yeni sezonda Güller ve Günahlar kadrosunda yer alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
