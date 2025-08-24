Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Konu ne olursa olsun goygoyunu çıkarma konusunda uzmanlaşan X ahalimiz, bu hafta yine iş başındaydı! TV dünyasının unutulmaz dizileri, programları ya da güncel konuları da mevzu bahis olunca dur durak bilmeyen kullanıcılar bir kez daha goygoyları için malzeme çıkardı. Bakalım bu hafta TV dünyasını mizahına alet eden kullanıcılar bizi nelerle güldürmüş?
Kahkahaya hazır olun! 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'ten o kadar film afişi çıkıyor ki inanamıyoruz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nasıl bir hafıza!
Komik değil de trajikomik...
Öyle demeyin ya üzülüyorum
Uğur Dündar sen misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğrusunu unuttum.
Ve final...
Bunu da giyebilirmiş yalnız.
🥲
Temmuz bende de böyle bir hasar bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Gayet uyumlu işte ne var ki?
Bu şekil bekliyoruz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın