Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
24.08.2025 - 14:30

Konu ne olursa olsun goygoyunu çıkarma konusunda uzmanlaşan X ahalimiz, bu hafta yine iş başındaydı! TV dünyasının unutulmaz dizileri, programları ya da güncel konuları da mevzu bahis olunca dur durak bilmeyen kullanıcılar bir kez daha goygoyları için malzeme çıkardı. Bakalım bu hafta TV dünyasını mizahına alet eden kullanıcılar bizi nelerle güldürmüş?

Kahkahaya hazır olun! 🚀

X'ten o kadar film afişi çıkıyor ki inanamıyoruz

Bu nasıl bir hafıza!

Komik değil de trajikomik...

Öyle demeyin ya üzülüyorum

Uğur Dündar sen misin?

Doğrusunu unuttum.

Ve final...

Bunu da giyebilirmiş yalnız.

🥲

Temmuz bende de böyle bir hasar bıraktı.

👇

Gayet uyumlu işte ne var ki?

Bu şekil bekliyoruz:

Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
