İbrahim Tatlıses'in "Sen Yaşa İsrail" Dediği Eski Videosuna Tepki Yağdı!
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ait eski olduğu bilinen bir video yeniden gündem oldu. Tatlıses'in “Ben çok mutlu oldum İsrail’e geldiğim için. Nereye gittiysem beni yalnız bırakmadılar. Sen var ol İsrail…” sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Tatlıses'in "Sen Yaşa İsrail" dediği eski bir videosu gündem oldu ve sosyal medyada bu sözleri tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın