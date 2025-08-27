onedio
İbrahim Tatlıses'in "Sen Yaşa İsrail" Dediği Eski Videosuna Tepki Yağdı!

İbrahim Tatlıses'in "Sen Yaşa İsrail" Dediği Eski Videosuna Tepki Yağdı!

Ceyda
Ceyda
27.08.2025 - 10:54

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ait eski olduğu bilinen bir video yeniden gündem oldu. Tatlıses'in “Ben çok mutlu oldum İsrail’e geldiğim için. Nereye gittiysem beni yalnız bırakmadılar. Sen var ol İsrail…” sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada tepki çekti.

İbrahim Tatlıses'in "Sen Yaşa İsrail" dediği eski bir videosu gündem oldu ve sosyal medyada bu sözleri tepki çekti.

