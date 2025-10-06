Eridikçe Eridi: 30 Kilo Veren Ata Demirer’in Son Hali Gündem Oldu!
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, hem fiziksel değişimiyle hem de özel hayatındaki mutluluğuyla gündemden düşmüyor. 30 kilo veren ünlü komedyen, sevgilisi Dilara Alemdar’la yaşadığı aşkı açıkça paylaşmaya başlamıştı. Bu kez alışveriş merkezinde objektiflere takıldı, son hali ise “resmen erimiş” dedirtti.
Stand-up dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, hem kariyerindeki başarıları hem de son dönemdeki değişimiyle sık sık gündemide olan bir isim.
Değişimi sadece fiziksel değil…
Geçtiğimiz saatlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Kameraları fark edince gülümseyen Demirer’in git gide eridiği dikkatlerden kaçmadı.
