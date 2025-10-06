onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eridikçe Eridi: 30 Kilo Veren Ata Demirer’in Son Hali Gündem Oldu!

Eridikçe Eridi: 30 Kilo Veren Ata Demirer’in Son Hali Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 13:43

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, hem fiziksel değişimiyle hem de özel hayatındaki mutluluğuyla gündemden düşmüyor. 30 kilo veren ünlü komedyen, sevgilisi Dilara Alemdar’la yaşadığı aşkı açıkça paylaşmaya başlamıştı. Bu kez alışveriş merkezinde objektiflere takıldı, son hali ise “resmen erimiş” dedirtti.

Buyrun birlikte bakalım.

Kaynak: Snob Magazin

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ata-demir...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stand-up dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, hem kariyerindeki başarıları hem de son dönemdeki değişimiyle sık sık gündemide olan bir isim.

Stand-up dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, hem kariyerindeki başarıları hem de son dönemdeki değişimiyle sık sık gündemide olan bir isim.

Yıllarca kilolu haliyle görmeye alıştığımız ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda büyük bir dönüşüm yaşadı ve tam 30 kilo verdi.

Katıldığı bir programda “Yıllarca diyetisyenlerle çalıştım ama düzen oturtamadım.” demişti. En sonunda kendi düzenini kuran Ata Demirer, spor, yürüyüş ve düzenli beslenmeyle verdiği kilolar sayesinde formuna kavuştu.

Değişimi sadece fiziksel değil…

Değişimi sadece fiziksel değil…

Özel hayatında da yüzü gülüyor. Bir süredir Dilara Alemdar ile mutlu bir ilişki yaşayan Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin doğum gününde yaptığı romantik paylaşımıyla gündeme oturmuştu. “Doğum günün kutlu olsun, hep beraber olalım sevdiğim kadın.” notuyla paylaştığı kare, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Kaçıranlar için:

Geçtiğimiz saatlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Geçtiğimiz saatlerde ise bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kışlık alışverişe çıkan Demirer, son haliyle dikkat çekti.

Kameraları fark edince gülümseyen Demirer’in git gide eridiği dikkatlerden kaçmadı.

Kameraları fark edince gülümseyen Demirer’in git gide eridiği dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü komedyenin düzenini aksatmadan devam ettiği her halinden belli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın