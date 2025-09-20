onedio
Aşkını İlan Etti: Ata Demirer’den Sevgilisi Dilara Alemdar’a Yeni Yaşında Romantik Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
20.09.2025 - 12:23

Ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar’ın doğum gününde yaptığı romantik paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. Instagram hesabından yayınladığı samimi karelerle aşkını ilan eden Demirer, o pozlarla aşk tazeledi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven isimlerden.

Ancak ünlü isim son günlerde paylaştığı romantik karelerle magazin gündemine damga vuruyor. Yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile olan aşkını sosyal medyada resmen ilan eden Demirer, paylaşımlarına kız kesmeden devam ediyor.

Uzun bir süre özel hayatını paylaşmayan Ata Demirer, sevgilisiyle objektif karşısına geçmeyi ve aşkını cümle aleme duyurmayı sürdürüyor. Sevgilisi Duygu Alemdar ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak “Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın ❤️🧿' notunu düşen Demirer’in bu romantik paylaşımı kısa sürede magazin manşetlerine yerleşti!

Komedyen, sevgilisi Alemdar’ın doğum gününü unutulmaz bir paylaşım ile kutladı. Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda, çiftin samimi anları ve göz göze pozları dikkat çekti.

Ata Demirer'in geçtiğimiz aylarda da kardeşi Cenk Demirer ve annesi Ayten Kaçar ile birlikte çekilen doğum günü karesini “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” şeklinde paylaşmasıyla, ünlü ismin Alemdar’ı ailesiyle tanıştırdığını öğrenilmişti.

 Bu adım, ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sererken, Ata Demirer’in özel hayatına dair meraklı bakışları daha da artırdı. Görünen o ki, komedyen ve aşkını doruklarda yaşadığı sevgilisi yeni yaşına hem aşk hem de mutluluk dolu bir başlangıç yaptı!

