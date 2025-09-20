Aşkını İlan Etti: Ata Demirer’den Sevgilisi Dilara Alemdar’a Yeni Yaşında Romantik Paylaşım!
Ünlü komedyen Ata Demirer, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven isimlerden.
Komedyen, sevgilisi Alemdar’ın doğum gününü unutulmaz bir paylaşım ile kutladı. Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda, çiftin samimi anları ve göz göze pozları dikkat çekti.
