Seda Sayan'ın Bir Günde Tükettiklerini Sıraladığı O Anlar X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!
Sabahların Sultanı Seda Sayan, sadece müzik ve televizyon dünyasında değil, özel hayatı ve estetikleriyle de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Sayan, şu sıralar TYT kanalında Her Şey Masada programının sunuculuğunu üstleniyor. Programıyla her sabah milyonların karşısına çıkan ünlü sanatçı, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle aşk hayatı ve estetikleriyle dikkat çeken, sabah kuşağının gözdesi olan Sayan, son olarak paylaştığı beslenme alışkanlıklarıyla X’te gündem oldu.
İşte o anlar:
Program sırasında Seda Sayan’a yöneltilen “Bugün ne yedin?” sorusu üzerine ünlü sanatçı, gün boyunca neler tükettiğini açıkladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Seda abla Allah seni inandırsın bende sabah kaltım bir tepsi poğaça bir tepsi börek bir kalıp kek bol soğanlı bi menemen yaptım ama sadece kahve içtim😅😅
