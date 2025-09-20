onedio
Haberler
Magazin
Seda Sayan'ın Bir Günde Tükettiklerini Sıraladığı O Anlar X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 11:46

Sabahların Sultanı Seda Sayan, sadece müzik ve televizyon dünyasında değil, özel hayatı ve estetikleriyle de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Sayan, şu sıralar TYT kanalında Her Şey Masada programının sunuculuğunu üstleniyor. Programıyla her sabah milyonların karşısına çıkan ünlü sanatçı, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle aşk hayatı ve estetikleriyle dikkat çeken, sabah kuşağının gözdesi olan Sayan, son olarak paylaştığı beslenme alışkanlıklarıyla X’te gündem oldu.

İşte o anlar:

Program sırasında Seda Sayan’a yöneltilen “Bugün ne yedin?” sorusu üzerine ünlü sanatçı, gün boyunca neler tükettiğini açıkladı.

Sabah bir çay kaşığı çörek otu yağı içtiğini ve bir bardak oda sıcaklığındaki suya iki yemek kaşığı ananas suyu sirkesi ekleyip içtiğini söyleyen isim, günün ilerleyen saatlerinde bir Türk kahvesi içtiğini söyledi. Sayan, akşam ise iki bardak çay eşliğinde iki tuzlu kurabiye yediğini ifade etti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

cnr80

Seda abla Allah seni inandırsın bende sabah kaltım bir tepsi poğaça bir tepsi börek bir kalıp kek bol soğanlı bi menemen yaptım ama sadece kahve içtim😅😅

Diğdem Çakır

"Allah'ın Tokat'ında" diye başlayan arkadaş, Tokat'ta her gün burada yaşlılar keçiboynuzu pekmezi, bıldırcın yumurtası ile başlayıp, akşam da efi gafı yiyip ... Devamını Gör

herohe7189

Sessiz Felaket İçin Korkutan Senaryo: Yangın Dumanı Dünyayı Boğacak! 2100’e Kadar Her Yıl 1,4 Milyon Ölüm İklim krizlerinin neden olduğu yangınlarla ilgili y... Devamını Gör