Seda Sayan'ın Bir Günde Tükettiklerini Sıraladığı O Anlar X Kullanıcılarına Goygoy Çıkardı!

Sabahların Sultanı Seda Sayan, sadece müzik ve televizyon dünyasında değil, özel hayatı ve estetikleriyle de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Sayan, şu sıralar TYT kanalında Her Şey Masada programının sunuculuğunu üstleniyor. Programıyla her sabah milyonların karşısına çıkan ünlü sanatçı, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle aşk hayatı ve estetikleriyle dikkat çeken, sabah kuşağının gözdesi olan Sayan, son olarak paylaştığı beslenme alışkanlıklarıyla X’te gündem oldu.