Aşkları Bir Türlü Doğrulanmayan Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un Yakınlaştığı Anlar Kameraya Yansıdı
Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz aşk dedikoduları, bir türlü netlik kazanmadı. Sosyal medyada paylaşılan yakınlaşmalar, objektiflere yansıyan flörtöz anlar ve otoparkta gerçekleştirilen baş başa kaçamak, ikilinin çevresinde dedikodu fırtınası kopardı.
@gossippasta'nın paylaşımına göre ikili geçtiğimiz gece gerçekleşen bir etkinlikte yine birbirlerine yakın tavırlarıyla görüntülendi!
Şubat 2025’ten bu yana magazin kulislerinde fısıldanan Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz aşk iddiaları, uzun süre ikili tarafından reddedildi.
Son olarak, ikilinin Fenerbahçe’deki bir restoranda, kimseye yakalanmamak için otoparkta baş başa yemek yemeleri magazin gündemini salladı.
Dün gece ise olaylar bir adım daha ileri gitti. @gossippasta'nın paylaşımına göre, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah kameralara yine yakın bir şekilde yakalandı.
Magazin Burada'nın paylaşımına göre, ikili gecede böyle görüntülendi:
