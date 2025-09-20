onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşkları Bir Türlü Doğrulanmayan Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un Yakınlaştığı Anlar Kameraya Yansıdı

Aşkları Bir Türlü Doğrulanmayan Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un Yakınlaştığı Anlar Kameraya Yansıdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 09:44

Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz aşk dedikoduları, bir türlü netlik kazanmadı. Sosyal medyada paylaşılan yakınlaşmalar, objektiflere yansıyan flörtöz anlar ve otoparkta gerçekleştirilen baş başa kaçamak, ikilinin çevresinde dedikodu fırtınası kopardı. 

@gossippasta'nın paylaşımına göre ikili geçtiğimiz gece gerçekleşen bir etkinlikte yine birbirlerine yakın tavırlarıyla görüntülendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şubat 2025’ten bu yana magazin kulislerinde fısıldanan Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz aşk iddiaları, uzun süre ikili tarafından reddedildi.

Şubat 2025’ten bu yana magazin kulislerinde fısıldanan Farah Zeynep Abdullah ve Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz aşk iddiaları, uzun süre ikili tarafından reddedildi.

Boşanmasının ardından Londra’da Farah’la karşılaştığı söylenen Özoğuz, o dönemden itibaren magazin gündeminde sıkça yer aldı.

İkili, hem sosyal medyada hem de kameralara yansıyan yakınlaşmalarıyla dikkat çekerken, aşk dedikodularını inatla yalanlamayı sürdürdü. Havaalanı ve konser alanlarında sık sık yan yana görülmelerine rağmen, “sadece arkadaşız” açıklamalarıyla iddiaları yumuşatmaya çalıştılar. Farah Zeynep Abdullah, Bi Kanal TV’deki bir açıklamasında sosyal medyadaki yorumlara gönderme yaparak birlikte bir film projesinde çalışacaklarını belirtmişti. Bu açıklama, kimi çevrelerce aşk itirafı, kimilerince ise sadece iş ilişkisi olarak yorumlandı.

Son olarak, ikilinin Fenerbahçe’deki bir restoranda, kimseye yakalanmamak için otoparkta baş başa yemek yemeleri magazin gündemini salladı.

Son olarak, ikilinin Fenerbahçe’deki bir restoranda, kimseye yakalanmamak için otoparkta baş başa yemek yemeleri magazin gündemini salladı.

Restoranın otoparkına masa kurdurarak özel bir kaçamak yapan iki isim, tüm önlemlerine rağmen objektiflerden kaçamadı. Bu görüntüler, aşk iddialarının devam etmesine neden olmuştu.

O randevu kameralara yansımış, biz de detaylardan bahsetmiştik:

Dün gece ise olaylar bir adım daha ileri gitti. @gossippasta'nın paylaşımına göre, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah kameralara yine yakın bir şekilde yakalandı.

Dün gece ise olaylar bir adım daha ileri gitti. @gossippasta'nın paylaşımına göre, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah kameralara yine yakın bir şekilde yakalandı.

Dün gece bir etkinlikte eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut’un influencer eşi Lale Onuk’un kamerasına yakalanan ikili, otopark kaçamağından kısa bir süre sonra yine yan yana görüntülendi.

Bu görüntüler, aşk iddialarını doğrulamasa da sürekli yan yana görüntülenmeye devam eden çiftin birbirine yakın hareket etmesi ve bir kez daha kameralara yakalanmaları, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bakalım sonraki adım ne olacak?

Magazin Burada'nın paylaşımına göre, ikili gecede böyle görüntülendi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın