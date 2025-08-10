Berdan Mardini ile Dilara Talay Ayrılıyor mu? Sosyal Medyadaki Hamle Olay Yarattı!
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile İngilizce öğretmeni eşi Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Nisan ayında nikah masasına oturan çiftin sosyal medyadaki hareketleri, “Ayrıldılar mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Birbirlerini takipten çıkmaları, tüm fotoğrafları silmeleri dikkat çekti. Talay’ın, evlilik sonrası aldığı “Mardini” soyadını yeniden “Talay” olarak değiştirmesi ise iddiaları daha da güçlendirdi. Peki bu hareketler boşanma sinyali mi, yoksa sadece geçici bir kırgınlık mı?
Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden Berdan Mardini ve Dilara Talay, bu kez mutlu pozlarıyla değil, ayrılık iddialarıyla konuşuluyor.
Çift, evlilikleri boyunca sosyal medyada "mutluyuz" pozları veriyordu.
Üstelik, nikah sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını “Mardini” olarak değiştiren Dilara Talay’ın, yeniden “Talay” soyadına dönmesi de dikkat çekti.
