Berdan Mardini ile Dilara Talay Ayrılıyor mu? Sosyal Medyadaki Hamle Olay Yarattı!

Berdan Mardini ile Dilara Talay Ayrılıyor mu? Sosyal Medyadaki Hamle Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 12:07

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile İngilizce öğretmeni eşi Dilara Talay’ın evliliğinde kriz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Nisan ayında nikah masasına oturan çiftin sosyal medyadaki hareketleri, “Ayrıldılar mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Birbirlerini takipten çıkmaları, tüm fotoğrafları silmeleri dikkat çekti. Talay’ın, evlilik sonrası aldığı “Mardini” soyadını yeniden “Talay” olarak değiştirmesi ise iddiaları daha da güçlendirdi. Peki bu hareketler boşanma sinyali mi, yoksa sadece geçici bir kırgınlık mı?

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden Berdan Mardini ve Dilara Talay, bu kez mutlu pozlarıyla değil, ayrılık iddialarıyla konuşuluyor.

İkilinin aşk hikayesi yaklaşık iki yıl önce başlamış, ilişkilerini bu yıl nikah masasına taşıyarak taçlandırmışlardı. Daha önce iki kez evlilik yapan ünlü şarkıcının bu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz nisan ayında ise, kendisinden 21 yaş küçük olan İngilizce öğretmeni sevgilisi Dilara Talay ile dünyaevine girmişti. 23 yaşındaki Talay ile iki yılı aşkın süredir birlikte olan Mardini, sade bir nikah töreniyle Başakşehir’de “evet” demişti. Nikah sonrası yaptığı “Biz ikimiz de sade bir tören istedik, millet Paris’te, Roma’da evlenir; biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır” esprisi ise gündeme oturmuştu.

Çift, evlilikleri boyunca sosyal medyada "mutluyuz" pozları veriyordu.

Ancak son günlerde ortaya atılan bir iddia, magazin dünyasında soğuk duş etkisi yarattı. İkilinin birbirini sosyal medyada takipten çıkması ve birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları kaldırması, “Ayrılık” iddialarını ortaya çıkardı.

Üstelik, nikah sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını “Mardini” olarak değiştiren Dilara Talay’ın, yeniden “Talay” soyadına dönmesi de dikkat çekti.

Henüz taraflardan bir açıklama gelmese de, çiftin sessizliği ve sosyal medyadaki bu değişiklikler, evliliklerinde kriz yaşandığı iddialarını güçlendiriyor. Bakalım bir açıklama gelecek mi bekleyip göreceğiz...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
