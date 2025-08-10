Berdan Mardini ile Dilara Talay Ayrılıyor mu? Sosyal Medyadaki Hamle Olay Yarattı!

İkilinin aşk hikayesi yaklaşık iki yıl önce başlamış, ilişkilerini bu yıl nikah masasına taşıyarak taçlandırmışlardı. Daha önce iki kez evlilik yapan ünlü şarkıcının bu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz nisan ayında ise, kendisinden 21 yaş küçük olan İngilizce öğretmeni sevgilisi Dilara Talay ile dünyaevine girmişti. 23 yaşındaki Talay ile iki yılı aşkın süredir birlikte olan Mardini, sade bir nikah töreniyle Başakşehir’de “evet” demişti. Nikah sonrası yaptığı “Biz ikimiz de sade bir tören istedik, millet Paris’te, Roma’da evlenir; biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır” esprisi ise gündeme oturmuştu.