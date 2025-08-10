Sosyal Medyanın Kralı ve Kraliçesi Belli Oldu: 2 İsmin Takipçi Sayısı ve Serveti Dudak Uçuklattı!

Serveti 400 milyon dolar olan Lopez, 11 albüm, 3 dünya turnesi, 29 oyunculuk projesi (film + dizi) ile kariyerini taçlandırdı. Son turnesi “Up All Night Live In 2025” kapsamında 3 kıtada, 12 ülkede, 22 konseri sadece 35 günde tamamladı.

Şöyle küçük bir bilgi de verelim: Üstelik Jennifer Lopez’in 2000 Grammy Ödülleri’nde giydiği yeşil elbise, Google Görseller’in doğmasına ilham verdi. Takip edenler bilir; o dönem milyonlarca kişi internetten o elbiseyi arayınca, Google ekibi “Görseller” bölümünü hayata geçirdi.

5 Ağustos’ta ülkemizde sahne alan Lopez’in konserinde 1946 - 1964 yıllarını kapsayan Baby Boomers’tan 1995 - 2012 yıllarını kapsayan Z Kuşağı’na kadar 4 farklı kuşaktan hayranı vardı. Yani hala eski ve yeni kuşakları birden konserlerinde buluşturmayı başarıyor. Kısacası hem rakamlar hem de sahnedeki enerjisi gösteriyor ki, sosyal medya çağında müzik hala kalplere dokunmanın en hızlı yolu.