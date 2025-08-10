onedio
Haberler
Magazin
Sosyal Medyanın Kralı ve Kraliçesi Belli Oldu: 2 İsmin Takipçi Sayısı ve Serveti Dudak Uçuklattı!

Sosyal Medyanın Kralı ve Kraliçesi Belli Oldu: 2 İsmin Takipçi Sayısı ve Serveti Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 11:02

Sosyal medyada ünlü savaşında kazanan belli oldu! Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; takipçi sayıları karşılaştırıldığında, şarkıcılar oyuncuları neredeyse ikiye katlıyor. Kadın şarkıcılar zirvede yer alırken, oyuncularda erkekler öne çıkıyor. En çok takipçiye sahip isim ise ne şarkıcı ne de oyuncu; rekor Cristiano Ronaldo’nun elinde. 5 Ağustos’ta sahne alan Jennifer Lopez, 4 farklı kuşaktan hayranı bir araya getirerek bu farkın nedenini adeta sahnede gösterdi. 

Gelin, rakamların diliyle kimler sosyal medyanın kralları ve kraliçeleriymiş birlikte bakalım.

Artık ünlülerin popülerlik sıralaması sadece sahnede ya da beyazperdede değil, sosyal medyada da belirleniyor.

Artık ünlülerin popülerlik sıralaması sadece sahnede ya da beyazperdede değil, sosyal medyada da belirleniyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Instagram takipçi sayıları incelendiğinde ise tablo çok net: Şarkıcılar, oyunculara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla takipçiye sahip. Üstelik kadın şarkıcılar bu yarışta açık ara önde.

Kadın Şarkıcılar – Toplam: 2 Milyar 433 Milyon Takipçi

Kadın Şarkıcılar – Toplam: 2 Milyar 433 Milyon Takipçi

  • Selena Gomez – 418 milyon

  • Ariana Grande – 374 milyon

  • Beyoncé – 310 milyon

  • Taylor Swift – 280 milyon

  • Jennifer Lopez – 248 milyon

  • Nicki Minaj – 224 milyon

  • Miley Cyrus – 212 milyon

  • Rihanna – 149 milyon

  • Billie Eilish – 125 milyon

  • Shakira – 93 milyon

Erkek Şarkıcılar – Toplam: 914 Milyon Takipçi

Erkek Şarkıcılar – Toplam: 914 Milyon Takipçi

  • Justin Bieber – 294 milyon

  • Drake – 142 milyon

  • Snoop Dogg – 88 milyon

  • The Weeknd – 78 milyon

  • Justin Timberlake – 72 milyon

  • Zayn Malik – 53 milyon

  • Bad Bunny – 49 milyon

  • Ed Sheeran – 49 milyon

  • Eminem – 46 milyon

  • Bruno Mars – 43 milyon

Oyuncu cephesinde durum biraz farklı.

Oyuncu cephesinde durum biraz farklı.

Kadınlarda Zendaya 177 milyonla liderken, erkeklerde Dwayne Johnson 392 milyon takipçiyle açık ara fark atıyor. Ancak iki meslek grubu karşılaştırıldığında, şarkıcıların toplam 3 milyar 347 milyon takipçisi varken, oyuncular 1 milyar 750 milyonda kalıyor.

Kadın Oyuncular – Toplam: 693 Milyon Takipçi

Kadın Oyuncular – Toplam: 693 Milyon Takipçi

  • Zendaya – 177 milyon

  • Gal Gadot – 107 milyon

  • Shraddha Kapoor – 94 milyon

  • Priyanka Chopra – 92 milyon

  • Alia Bhatt – 86 milyon

  • Millie Bobby Brown – 63 milyon

  • Reese Witherspoon – 30 milyon

  • Sidney Sweeney – 25 milyon

  • Nicole Kidman – 10 milyon

  • Natalie Portman – 9 milyon

Erkek Oyuncular – Toplam: 1 Milyar 57 Milyon Takipçi

Erkek Oyuncular – Toplam: 1 Milyar 57 Milyon Takipçi

  • Dwayne Johnson – 392 milyon

  • Kevin Hart – 176 milyon

  • Vin Diesel – 103 milyon

  • Will Smith – 69 milyon

  • Akshay Kumar – 66 milyon

  • Tom Holland – 63 milyon

  • Leonardo DiCaprio – 59 milyon

  • Chris Hemsworth – 58 milyon

  • Robert Downey Jr. – 57 milyon

  • Tom Cruise – 14 milyon

En çok takipçiye sahip ünlü ise sahne ya da sinema dünyasından değil; 662 milyon takipçisiyle futbolcu Cristiano Ronaldo.

En çok takipçiye sahip ünlü ise sahne ya da sinema dünyasından değil; 662 milyon takipçisiyle futbolcu Cristiano Ronaldo.

  • Takipçi sayısı: 662 milyon

  • Serveti: 925 milyon dolar

  • Kariyer başarıları:

  • Ballon d’Or: 5

  • Altın Ayakkabı: 4

  • Puskas Ödülü: 1

  • Gol krallığı: 22

  • Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 5

  • Milli Takım şampiyonluğu: 1 (2016 Avrupa Kupası)

  • En çok milli forma giyen futbolcu: 221 maç – 138 gol

  • Kariyer toplam gol: 938

Onu bile kıskandıracak sahne şovlarıyla Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki konserinde Baby Boomers’tan Z kuşağına kadar dört kuşağı bir araya getirdi. Hem rakamlar hem de sahnedeki enerji gösteriyor ki, sosyal medya çağında müzik, hala kalplere dokunmanın en hızlı yolu.

Jennifer Lopez ise sosyal medyada 248 milyon takipçiye sahip.

Jennifer Lopez ise sosyal medyada 248 milyon takipçiye sahip.

Serveti 400 milyon dolar olan Lopez, 11 albüm, 3 dünya turnesi, 29 oyunculuk projesi (film + dizi) ile kariyerini taçlandırdı. Son turnesi “Up All Night Live In 2025” kapsamında 3 kıtada, 12 ülkede, 22 konseri sadece 35 günde tamamladı.

Şöyle küçük bir bilgi de verelim: Üstelik Jennifer Lopez’in 2000 Grammy Ödülleri’nde giydiği yeşil elbise, Google Görseller’in doğmasına ilham verdi. Takip edenler bilir; o dönem milyonlarca kişi internetten o elbiseyi arayınca, Google ekibi “Görseller” bölümünü hayata geçirdi.

5 Ağustos’ta ülkemizde sahne alan Lopez’in konserinde 1946 - 1964 yıllarını kapsayan Baby Boomers’tan 1995 - 2012 yıllarını kapsayan Z Kuşağı’na kadar 4 farklı kuşaktan hayranı vardı. Yani hala eski ve yeni kuşakları birden konserlerinde buluşturmayı başarıyor. Kısacası hem rakamlar hem de sahnedeki enerjisi gösteriyor ki, sosyal medya çağında müzik hala kalplere dokunmanın en hızlı yolu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
