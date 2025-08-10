Sosyal Medyanın Kralı ve Kraliçesi Belli Oldu: 2 İsmin Takipçi Sayısı ve Serveti Dudak Uçuklattı!
Sosyal medyada ünlü savaşında kazanan belli oldu! Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; takipçi sayıları karşılaştırıldığında, şarkıcılar oyuncuları neredeyse ikiye katlıyor. Kadın şarkıcılar zirvede yer alırken, oyuncularda erkekler öne çıkıyor. En çok takipçiye sahip isim ise ne şarkıcı ne de oyuncu; rekor Cristiano Ronaldo’nun elinde. 5 Ağustos’ta sahne alan Jennifer Lopez, 4 farklı kuşaktan hayranı bir araya getirerek bu farkın nedenini adeta sahnede gösterdi.
Gelin, rakamların diliyle kimler sosyal medyanın kralları ve kraliçeleriymiş birlikte bakalım.
Artık ünlülerin popülerlik sıralaması sadece sahnede ya da beyazperdede değil, sosyal medyada da belirleniyor.
Kadın Şarkıcılar – Toplam: 2 Milyar 433 Milyon Takipçi
Erkek Şarkıcılar – Toplam: 914 Milyon Takipçi
Oyuncu cephesinde durum biraz farklı.
Kadın Oyuncular – Toplam: 693 Milyon Takipçi
Erkek Oyuncular – Toplam: 1 Milyar 57 Milyon Takipçi
En çok takipçiye sahip ünlü ise sahne ya da sinema dünyasından değil; 662 milyon takipçisiyle futbolcu Cristiano Ronaldo.
Jennifer Lopez ise sosyal medyada 248 milyon takipçiye sahip.
