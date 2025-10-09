onedio
En Toksik Burç Çiftleri: Bir Gün Aşık, Ertesi Gün Düşmanlar!

Gülistan Başköy
09.10.2025

Bir araya geldiklerinde kıvılcımlar çıkar, ama çoğu zaman bu kıvılcımlar romantik değil, patlamaya hazır! 😅 Astrolojiye göre bazı burçlar birbirini büyülerken, bazıları adeta birbirinin sabrını test ediyor.

İşte birlikte olduklarında çevrelerine radyasyon saçan, en toksik burç çiftleri listesi.

Koç & Akrep - Ego + Kıskançlık = Kaos

Bu ikili bir araya geldiğinde, ilk başta tutku tavan yapar ama kısa sürede işler karışır. Koç özgürlüğüne düşkündür, Akrep ise “Benim olacaksın” modunda yaşar. Birbirlerine laf geçirene kadar savaşırlar, barışmaları bile ayrı bir olay olur. Enerjileri güçlü ama aynı zamanda patlayıcıdır. Kavga mı, öpüşme mi belli olmaz.

Boğa & Kova — Farklı Evrenlerin İnsanları

Boğa stabilite ister, Kova ise sabah başka, akşam başka bir ruh halinde olabilir. Boğa’nın “evde film izleyelim” tavrına karşılık Kova “dünyayı keşfedelim” der. Sonuç? Birinin sıkıldığı yerde diğeri özgürleşir. Zıt kutuplar çekse de uzun vadede sabır testi bu ilişkiyi bitirir.

İkizler & Oğlak - Ciddiyet mi, kaos mu?

İkizler “hadi eğlenelim” derken Oğlak “önce hedeflerimizi konuşalım” der. İlişki ilerledikçe Oğlak ciddi ciddi gelecek planı yapar, İkizler ise bir anda ortadan kaybolur. Bu ilişki, Oğlak’ın “neye bulaştım ben?” dediği, İkizler’in ise “çok sıkıldım” diyip gittiği klasik toksik senaryodur.

Yengeç & Yay - Duygusal Deprem

Yengeç “beni sev, ilgilen, sahiplen” modundayken, Yay “beni sıkma, özgür bırak” kafasındadır. Yengeç’in ilgi isteği, Yay’ın kaçma refleksiyle çarpışınca ortalık yangın yerine döner. Bir taraf ağlarken diğeri kahkaha atar. Sonra barışırlar, sonra yine dağılırlar. Bitmek bilmeyen bir döngü.

Aslan & Balık - Dramatik Bir Film Gibi

Aslan ilgi ister, Balık da duygusallık. Ama biri alkış beklerken diğeri anlayış bekler. Sonuç: İki taraf da sürekli “benimle neden ilgilenmiyorsun?” triplerinde. İlişkiyi büyütüp büyütüp sonra gözyaşına boğulan klasik toksik romantizm örneği.

Başak & Koç - Eleştiri vs. Sabırsızlık

Başak her şeyi analiz eder, Koç sabredemez. Başak detaylarda boğuldukça Koç patlar. Birbirlerine iyi gelirler sanılır ama aslında sürekli birbirlerinin sinir uçlarına basarlar. Bir gün “tamam” deyip, ertesi gün “artık dayanamıyorum” noktasına gelirler.

Terazi & Yengeç - Fazla Hassas Kombinasyon

İkisi de duygusaldır ama farklı şekilde. Terazi estetik, zarafet, uyum peşindeyken; Yengeç derin duygular ister. Küçücük bir yanlış anlaşılma bile saatler süren sessizliklere dönüşür. İlişki romantik başlar ama sonunda sessiz krizlerle biter.

Akrep & İkizler - Gerçek Zehirli Aşk

Akrep sahiplenir, İkizler özgürlük ister. Birbirlerini merak ederler, ama bir süre sonra “ya o beni kandırıyor mu?” şüpheleri başlar. Tutkulu ama bir o kadar yıpratıcı bir ilişki. Bu ikilinin aşkı bitince bile, birbirlerini stalklamayı asla bırakmazlar.

