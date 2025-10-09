En Toksik Burç Çiftleri: Bir Gün Aşık, Ertesi Gün Düşmanlar!

Bu ikili bir araya geldiğinde, ilk başta tutku tavan yapar ama kısa sürede işler karışır. Koç özgürlüğüne düşkündür, Akrep ise “Benim olacaksın” modunda yaşar. Birbirlerine laf geçirene kadar savaşırlar, barışmaları bile ayrı bir olay olur. Enerjileri güçlü ama aynı zamanda patlayıcıdır. Kavga mı, öpüşme mi belli olmaz.