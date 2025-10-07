onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Her Burcun Kendine Has Tepkisi Var: Burçlar Aşık Olduğunda Nasıl Davranır?

Her Burcun Kendine Has Tepkisi Var: Burçlar Aşık Olduğunda Nasıl Davranır?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 14:27

Bazı burçlar aşk kapısını çalınca kaçacak delik arar, bazılarıysa ilk adımı atar! Peki senin burcun aşka gerçekten hazır olduğunda nasıl davranıyor, hiç düşündün mü? 

Gel birlikte bakalım! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç aşkı fark ettiği an duramaz! İlk mesaj, ilk adım, hatta ilk buluşma daveti… Hepsi ondan gelir. Hızlı ısınır ama aynı hızla da soğuyabilir. Ona göre aşk, bir meydan okumadır.

Boğa

Boğa önce güven ister, sonra adım atar. Aşka düştüğünde gözlerinden belli olur ama belli etmemek için de inanılmaz bir çaba harcar. Duygularını netleştirdiğinde ise o kadar şefkatli olur ki, karşındaki kişi kendini sarayda hisseder.

İkizler

İkizler aşık olunca biraz kafası karışır. Bugün “o mu acaba?” der, yarın “yok ya, emin değilim” modundadır. Ama emin olduğu anda, flört oyunlarının kitabını yazar.

Sohbet, mizah, göz teması… Hepsi tam dozunda gelir.

Yengeç

Aşk Yengeç’in doğasında var ama bir o kadar da temkinlidir. Gerçekten hissedince korumacı, duyarlı ve ilgi dolu bir partnere dönüşür. Fakat bir yanlış hareket görürse kabuğuna çekilir ve çıkmaz.

Aslan

Aslan aşık olunca sahne onundur! Parladıkça parlar, flört ettiği kişiye adeta “Sen ne şanslısın biliyor musun?” der gibi davranır. Ama bu ışıltının altında, karşısındakinden aynı ilgiyi bekleyen bir kalp vardır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak aşka düşer ama hemen belli etmez. Hatta biraz kendine bile itiraf etmekte zorlanır. “Ya olmazsa?” korkusuyla duygularını analiz eder durur. Ama bir kez emin oldu mu, sadakatinin sınırı yoktur.

Terazi

Terazi aşık olunca dünyası güzelleşir. Her şey pastel tonlara bürünür, aynada bile daha mutlu görünür. Sevdiği kişiyle romantik anlar yaratmayı sever, ama “acaba o da benim kadar istiyor mu?” kaygısını hep taşır.

Akrep

Akrep için aşk, tutkudur. Gerçekten hissettiğinde bunu gizleyemez; bakışlarından bile anlaşılır. Ancak kolay güvenmez, bu yüzden sevgisini göstermek zaman alabilir. Ama bir sevdi mi, asla yarı yolda bırakmaz.

Yay

Yay aşka düştüğünde bile özgürlüğünden ödün vermez. Eğlenmek, gülmek ve keşfetmek ister. Sevgisini göstermenin yolu, partnerini yeni deneyimlere sürüklemektir.

Onu sıkarsan? Uçar gider!

Oğlak

Oğlak’ın aşkı sessizdir ama derindir. Önce işiyle aşkını dengeye oturtur, sonra duygularını belli eder. Dışarıdan cool görünse de, içten içe en romantik planları yapan burçlardan biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova

Kova aşık olduğunda şaşırırız çünkü kendisi bile ne hissettiğini anlamaz. Soğukkanlı görünür ama içten içe fırtınalar kopar. Farklı, zeki ve ilginç bir partnerle tanıştıysa, her şeyini verir.

Balık

Balık aşkı hisseder hissetmez duygusal bir film müziği devreye girer sanki! Romantizmin kitabını yazar, partnerine ilham olur. Ama fazla idealist olduğu için hayal kırıklığına da en açık burçtur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın