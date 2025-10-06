onedio
Her Şeyleri Filtreli: Sosyal Medyada Başka, Gerçek Hayatta Bambaşka Olan 5 Burç!

Her Şeyleri Filtreli: Sosyal Medyada Başka, Gerçek Hayatta Bambaşka Olan 5 Burç!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 14:30

Sosyal medyada hep mutlu, hep enerjik, hep “hayat mükemmel” pozlarıyla karşımıza çıkıyorlar. Ama gerçek hayatta o parlayan story’lerin arkasında bambaşka bir ruh hali yatıyor. Çünkü bazı burçlar, duygularını filtresiz yaşamak yerine gizlemeyi tercih ediyor. 

İşte sosyal medyada gerçek hayatından çok farklı görünen burçlar!

İkizler burcu, bu listenin zirvesinde.

Onları takip eden biri, “Bu insan hep kahkaha atıyor!” sanabilir. Ama aslında İkizler’in iç dünyası bir o kadar karmaşık. Bir saat önce ağlayıp bir saat sonra gülebilirler. Sosyal medyada neşeyle dans eden halleri, çoğu zaman kendi moralini düzeltme çabasıdır.

Teraziler ise estetiğin temsilcisi.

Her kare kusursuz, her renk uyumlu. Gerçek hayatta ise karar vermekle cebelleşirler. Story’de sabah kahvesi huzurlu görünür ama o kahvenin öncesinde üç kez “ne giyeceğim?” krizine girmiştir.

Aslan burçları da kendini gösterme konusunun ustası.

Sosyal medyada özgüven abidesi gibi görünürler, ama aslında beğenilmeme korkusu onları en çok yoran şeydir. O “şahane” selfie’nin arkasında 47 deneme, 12 filtre vardır.

Balıklar ise duygularını saklamanın uzmanı.

Profilinde romantik alıntılar, mavi tonlu fotoğraflar… ama iç dünyasında fırtına kopuyordur. Balık burcu story atarken bile kırılganlığını gizler.

Oğlaklar da ayrı bir boyut.

Gerçek hayatta mükemmeliyetçi, işkolik ve ciddi görünürler ama sosyal medyada eğlenceli, rahat bir imaj sergilerler. Çünkü orası, sorumluluklardan kaçabildikleri tek yerdir.

