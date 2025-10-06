Her Şeyleri Filtreli: Sosyal Medyada Başka, Gerçek Hayatta Bambaşka Olan 5 Burç!

Onları takip eden biri, “Bu insan hep kahkaha atıyor!” sanabilir. Ama aslında İkizler’in iç dünyası bir o kadar karmaşık. Bir saat önce ağlayıp bir saat sonra gülebilirler. Sosyal medyada neşeyle dans eden halleri, çoğu zaman kendi moralini düzeltme çabasıdır.