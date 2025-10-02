onedio
Evlenince En Çok Değişen 5 Burç: Bambaşka Biri Oluyorlar!

Gülistan Başköy
02.10.2025 - 15:45

Hani bazı insanlar vardır ya, sevgiliyken ayrı evlilikten sonra bambaşka… İşte burçların da böyle bir hali var! Astrolojiye inananlar bilir, bazı burçlar evlenmeden önceki enerjileriyle evlilik sonrası halleri arasında dağlar kadar fark gösteriyor. 

Gelin, evlenince değişen burçlar listesine birlikte bakalım.

Yengeç

Evlilik Yengeç burcunun en çok istediği şeylerden biri. Ama işler resmileşince bambaşka oluyorlar! Bir anda anaç ruhları devreye giriyor. Sürekli yemek yapan, evi düzenleyen, partnerini adeta pamuklara saran bir Yengeç görebilirsiniz. Sevgiliyken daha özgür ruhluyken, evlenince tam bir yuva insanı oluyor.

Aslan

Aslan burcu için evlilik biraz taç gibi. Evlenmeden önce eğlenceli, özgür ve başına buyrukken; nikah masasına oturduğu anda “Ben artık eşimle beraberim, her şeyimiz ortak!” moduna geçiyor. Ama tabii yine dikkat çekmeyi bırakmıyor, sadece artık sahneyi eşiyle paylaşıyor.

Başak

Sevgiliyken tatlı tatlı düzen düşkünü olan Başak, evlenince “Bu bardak neden burada? Perdeler açılmadı mı?” moduna giriyor. Evde düzen ve disiplin istiyor. Bir anda evin CEO’suna dönüşüyor desek yeridir. Ama bu titizlik, eşini de biraz yorabiliyor.

Yay

Evlilik öncesi “Beni kimse kısıtlayamaz” diyen Yay burçları, evlenince şaşırtıcı şekilde uyumlu hale geliyor. Seyahat etme aşklarını partneriyle paylaşmaya başlıyor, özgürlüğünü bir nevi ortak özgürlüğe dönüştürüyor. Ama tabii ara sıra “Benim biraz yalnız kalmam lazım” tripleri olmuyor değil.

Oğlak

Oğlak burçları zaten ciddi, ama evlenince bu durum iyice artıyor. “Artık sorumluluklarımız var” moduna geçip, gelecek planlaması yapmadan duramıyorlar. Sevgiliyken eğlenceli anlar yaşatan Oğlak, evlilik sonrası tam bir evin yöneticisi haline geliyor.

