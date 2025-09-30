onedio
En Çok Nazar Değdiren 5 Burç: Yanlarına Nazar Boncuksuz Gidilmez!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 12:25

Astroloji dünyasında her burcun kendine has bir enerjisi var. Bazıları şifacı, bazıları koruyucu… Ama bazı burçlar var ki, bakışlarıyla bile etrafındaki enerjiyi bir anda değiştirebiliyor. İyi niyetli de olsalar, onların bakışı bir nazar boncuğu kadar güçlü olabiliyor. İşte gözüyle adeta büyü yapan, en çok nazar değdiren burçlar!

Akrep

Akrep

Akrep delici bakışlarıyla bir numarada. Bu burcun bakışlarını bilmeyen yok. Öyle derin, öyle delip geçen bir enerji yayıyor ki, farkında olmadan karşısındakine nazar değdirebiliyor. Kıskançlığıyla da ünlü olduğu için, “Akrep’in gözü değdi” lafı hiç boşa söylenmez.

Aslan

Aslan parlamayı sever, göz değdirmeyi daha çok! Aslan burcu dikkat çekmeyi sevdiği kadar, başkalarının elindekine de dikkat kesiliyor. Onun kıyaslayan bakışları çoğu zaman nazara dönüşebiliyor. Hem övgüsü hem de bakışıyla ortamın enerjisini değiştirme potansiyeline sahip.

İkizler

İkizler

Düşüncesi diline, sözü nazarına yansır ikizler burcunun. İkizler burcu çok konuşkan, çok meraklıdır. “Ay ne güzel olmuşsun!” dedikten hemen sonra ortamdaki enerjiyi değiştirmesiyle bilinir. Kötü niyetli değildir ama ağzından çıkan sözüyle, bakışıyla nazar etkisi yaratabilir.

Boğa

Boğa burcu beğendiği şeye kilitlendi mi, gözünü alamaz. O bakış uzun süreli olunca ister istemez nazara dönüşür. “Bakışlarıyla nazar eden burç” dendiğinde Boğa akla gelir.

Yay

Yay burcu düşünmeden konuşur. “Çok şanslısın, hep istediğin oluyor!” derken aslında farkında olmadan karşısındakine nazar değdirir. Onun enerjisi güçlüdür, söylediği şey bir anda gerçeğe dönüşebilir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
