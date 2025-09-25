onedio
Ağzı Asla Laf Yapamayan 4 Burç: Her Tartışmada Çuvallıyorlar!

Gülistan Başköy
25.09.2025 - 12:09

Her ortamda laflar havada uçuşur ama bazı burçlar vardır ki asla kendini ifade edemez. Ne espri tutturabilirler ne de laf sokabilirler. İşte ağzı asla laf yapmayan, hazırcevaplık konusunda sınıfta kalan burçlar!

Hepimizin çevresinde vardır…

Hepimizin çevresinde vardır…

Ortamda en ufak bir tartışma çıksın, bazıları şak diye lafı yapıştırır, cevabı yapıştırır. Ama bazı burçlar var ki işte tam burada çuvallıyor. İşte biz de ağzı asla laf yapmayan burçları mercek altına aldık

İlk sırada Balık burcu geliyor.

Duygusal halleriyle bilinen Balıklar, tartışma anında daha çok susmayı tercih ediyor. Karşısındakine laf yetiştirmek yerine gözyaşlarıyla kendini ifade etmeleri meşhur.

Yengeç burcu da listede.

Hassas yapılarıyla laf sokmak onlara göre değil. Hemen içine kapanıyor, günlerce kırgın geziyorlar ama o an cevap vermek? Asla!

Bir diğer isim ise Oğlak burcu.

Ciddiyetleriyle tanınan Oğlaklar, hazırcevaplıkta pek başarılı sayılmaz. Laf yetiştirmek yerine konuyu değiştirmeyi ya da tamamen susmayı tercih ediyorlar.

Son olarak Başak burcu da ağzı laf yapmayanlar listesinde yer alıyor.

Eleştiri konusunda iyiler ama sözlü atışma kısmında çoğu zaman sınıfta kalıyorlar. Kısacası, herkes laf cambazı olmak zorunda değil. Kimi burçlar sessizliğiyle, kimi de içine kapanıklığıyla bu alanda oldukça çekingen. Siz de bu burçlardan biri misiniz, yoksa lafı yapıştıran tarafta mı oluyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

