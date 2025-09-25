Klozetin İçinde Neden Hep Su Var? Meğer Sebebi Temizlik Değilmiş!

İlk bakışta bu detayın yalnızca temizlikle ilgili olduğunu düşünmek mümkün. Ancak perde arkasına baktığımızda işin aslında güvenlikle ilgili olduğunu öğreniyoruz.

Sosyal medyada “gelinanlatiyorum” isimli popüler bir hesap, bu konuyu aydınlatan ilginç bir paylaşım yaptı. Verilen bilgilere göre olay 1800’lü yıllara, İngiltere’de evlerin kanalizasyon sistemine bağlandığı döneme dayanıyor. O yıllarda kanalizasyon borularından evlere metan gazı sızıyor ve en ufak bir kıvılcımla bu gaz patlamalara yol açabiliyordu. Hatta bu yüzden sebepsiz gibi görünen ev patlamalarında hayatını kaybedenlerin olduğu bile kayıtlara geçti.

Çözüm ise mühendislerden geldi. Klozet borularına “S” kıvrımı eklendi ve bu kıvrımda biriken su, gazın yukarı çıkıp eve sızmasını engelledi.