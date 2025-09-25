onedio
Klozetin İçinde Neden Hep Su Var? Meğer Sebebi Temizlik Değilmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
25.09.2025

Klozetin içinde neden hep su var hiç düşündünüz mü? Çoğumuz bunun sadece hijyenle ilgili olduğunu sanıyoruz ama işin aslı çok daha farklı. Meğer o suyun varlık sebebi, bir güvenlik önlemine dayanıyormuş. Sosyal medyada “gelinanlatiyorum” isimli Instagram hesabı bu konunun perde arkasını anlattı. 

İşte yıllar öncesine, 1800’lere uzanan ilginç detaylar…

Kaynak: gelinanlatiyorum/

Buradan izleyebilirsiniz:

Hepimizin günlük hayatında defalarca kullandığı klozetlerin içinde neden her zaman su bulunduğunu merak edenler için cevap şaşırtıcı olabilir.

İlk bakışta bu detayın yalnızca temizlikle ilgili olduğunu düşünmek mümkün. Ancak perde arkasına baktığımızda işin aslında güvenlikle ilgili olduğunu öğreniyoruz.

Sosyal medyada “gelinanlatiyorum” isimli popüler bir hesap, bu konuyu aydınlatan ilginç bir paylaşım yaptı. Verilen bilgilere göre olay 1800’lü yıllara, İngiltere’de evlerin kanalizasyon sistemine bağlandığı döneme dayanıyor. O yıllarda kanalizasyon borularından evlere metan gazı sızıyor ve en ufak bir kıvılcımla bu gaz patlamalara yol açabiliyordu. Hatta bu yüzden sebepsiz gibi görünen ev patlamalarında hayatını kaybedenlerin olduğu bile kayıtlara geçti.

Çözüm ise mühendislerden geldi. Klozet borularına “S” kıvrımı eklendi ve bu kıvrımda biriken su, gazın yukarı çıkıp eve sızmasını engelledi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
