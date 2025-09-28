En Çok Deliren 4 Burç: Yanlarına Yaklaşanı Bile Pişman Ediyorlar!

Burçların karakteristik özellikleri her zaman merak konusu. Kimisi sakinliğiyle bilinirken, kimisi de patlamaya hazır bir volkan gibi dolaşır. İşte tam da bu noktada bazı burçlar var ki en küçük bir söz, en ufak bir olay bile onları çileden çıkarmaya yetiyor. O burçlardan biri de Koç. Zodyak’ın en ateşli burcu. Anında parlayıp saniyeler içinde kavga moduna geçebilir.