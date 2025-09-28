onedio
En Çok Deliren 4 Burç: Yanlarına Yaklaşanı Bile Pişman Ediyorlar!

Gülistan Başköy
28.09.2025 - 13:57

Her burcun öne çıkan bir huyu var ama bazıları öfke kontrolünde sınıfta kalıyor. Küçücük bir şeyden büyük fırtınalar koparabilen o burçlar, sinirlenince yanlarına yaklaşanı bile pişman ediyor. Biz de sizin için sabrı kısa, deliliği bol burçları derledik. 

İşte en çok deliren 4 burç...

Koç

Burçların karakteristik özellikleri her zaman merak konusu. Kimisi sakinliğiyle bilinirken, kimisi de patlamaya hazır bir volkan gibi dolaşır. İşte tam da bu noktada bazı burçlar var ki en küçük bir söz, en ufak bir olay bile onları çileden çıkarmaya yetiyor. O burçlardan biri de Koç. Zodyak’ın en ateşli burcu. Anında parlayıp saniyeler içinde kavga moduna geçebilir.

Akrep

Akrep içine atar, sabreder ama patladığında herkesi şaşkına çevirir. Onun öfkesi biraz da intikam kokar.

Aslan

Aslan gururuna dokunuldu mu, ortamı savaş alanına çevirebilir. “Benim dediğim olacak” kafası yüzünden sık sık öfkelenir.

İkizler

İkizler normalde eğlenceli ve sohbeti tatlıdır ama sabrı taştığında dilinin kemiği kalmaz. Anında kalp kırabilir.

