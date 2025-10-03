Maddi Durumları Hep Kötü: Borçtan Yakasını Kurtaramayan 5 Burç
Her burcun parayla arası aynı değil. Kimisi eline geçen her kuruşu biriktirirken, kimisi 'nasılsa öderim' diyerek kredi kartını zorlayanlardan.
İşte maddi konularda biraz savruk davranan, borçtan kolay kolay kurtulamayan burçlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler
Balık
Aslan
Terazi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın