onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Maddi Durumları Hep Kötü: Borçtan Yakasını Kurtaramayan 5 Burç

Maddi Durumları Hep Kötü: Borçtan Yakasını Kurtaramayan 5 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 17:27

Her burcun parayla arası aynı değil. Kimisi eline geçen her kuruşu biriktirirken, kimisi 'nasılsa öderim' diyerek kredi kartını zorlayanlardan. 

İşte maddi konularda biraz savruk davranan, borçtan kolay kolay kurtulamayan burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yay

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu, parayı da özgürce harcar. Gezip tozmak, yeni deneyimler yaşamak için harcamalarını kontrol edemez. Borca girse bile “nasıl olsa hallolur” diyerek rahat davranır.

İkizler

Alışveriş tutkusu ve anlık kararlarıyla bilinen İkizler, çoğu zaman bütçesini hesaplamadan hareket eder. Kredi kartı ekstresi gelince ise büyük şok yaşar.

Balık

Balık burcu duygusal yapısıyla sevdiklerine sık sık maddi destek olur. Ancak bu cömertliği çoğu zaman kendi bütçesini zora sokar. Başkasını düşünmekten kendini unutur ve borca girer.

Aslan

Aslan

Gösterişi seven Aslan, lüks yaşam tutkusu yüzünden kolayca borca girebilir. “En iyisi benim olmalı” diyerek kredi kartını zorlar ve sonrasında ödeme planıyla uğraşır.

Terazi

Güzelliğe, modaya ve keyfine düşkün olan Terazi, estetik kaygılarla sık sık alışveriş yapar. Paranın kontrolünü kaybettiğinde de borçtan kurtulması kolay olmaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın