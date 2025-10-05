Millete Gelince Terapist, Kendilerine Gelince En Acımasız Olan 5 Burç!

Bazı burçlar var ki başkalarının derdini sabırla dinler, sakin sakin akıl verir, adeta terapist kesilirler. Ama konu kendi hayatlarına geldiğinde işler değişir! Empati ustası bu burçlar, başkalarına gösterdikleri hoşgörüyü kendilerine asla tanımazlar. Kendilerine öyle acımasız davranırlar ki, kendi hayatlarını farkında olmadan cehenneme çevirirler.

Gelin o burçlara birlikte bakalım.