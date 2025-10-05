onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Millete Gelince Terapist, Kendilerine Gelince En Acımasız Olan 5 Burç!

Millete Gelince Terapist, Kendilerine Gelince En Acımasız Olan 5 Burç!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 15:50

Bazı burçlar var ki başkalarının derdini sabırla dinler, sakin sakin akıl verir, adeta terapist kesilirler. Ama konu kendi hayatlarına geldiğinde işler değişir! Empati ustası bu burçlar, başkalarına gösterdikleri hoşgörüyü kendilerine asla tanımazlar. Kendilerine öyle acımasız davranırlar ki, kendi hayatlarını farkında olmadan cehenneme çevirirler.

Gelin o burçlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Analitik zekası ve detaycılığıyla bilinen Başak, arkadaş grubunun mantıklı sesidir. Herkes onun fikirlerine güvenir. Ama Başak, aynı anlayışı kendine göstermez. Bir hata yaptı mı, günlerce düşünür, uykusuz kalır. “Ben nasıl böyle yaptım?” cümlesi onun iç sesidir.

Akrep

Akrep

Derin duygularıyla tanınan Akrep, sevdiklerine psikolog gibi yaklaşır. Ama kendi iç dünyasında acımasız bir sorgu hakimi vardır. Birine verdiği değeri, kendisine vermez. Her duygusunu didik didik eder, en sonunda kendi kalbini yorar.

Oğlak

Oğlak

Oğlak, çevresine dağ gibi duran, her krizi sakinlikle yöneten burçtur. Ama kendine gelince anlayış yok! “Yeterince iyi değilim” cümlesi onun iç monoloğudur. Başkalarına rehber olur ama kendi yolunu yürürken kendine nefes aldırmaz.

Kova

Kova

Kova, herkesin sırdaşıdır. Herkese alan tanır, yargılamaz. Ama konu kendi duygularına geldiğinde bir anda buz keser. Kendine acımasızca dürüsttür, zayıflık göstermemek için duygularını bastırır.

Yengeç

Yengeç

Yengeç’in şefkati dillere destandır. Dertleşmek isteyen herkes önce onu arar. Ama kendi içine döndüğünde fırtına kopar. Kırıldığında bile “önemli değil” der, kendi duygularını bastırır. Kendini korumayı bilmez ama herkesin duvarı olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın