Trafikte Karşılaştığı Burak Özçivit'e Soru Soran Genç, Aldığı Cevapla Hayal Kırıklığına Uğradı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.10.2025 - 14:51

Trafikte Burak Özçivit’le karşılaşan bir motorcu, samimi diyaloğuyla sosyal medyada viral oldu. Lüks aracında ilerleyen ünlü oyuncuya “Ben de oyuncu olmak istiyorum, nasıl olacağım?” diye seslenen genç, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı. 

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Trafikte Burak Özçivit'le karşılaşan motorcu bir gencin diyalogu sosyal medyada gündem oldu.

Trafikte Burak Özçivit'le karşılaşan motorcu bir gencin diyalogu sosyal medyada gündem oldu.

Lüks aracıyla ilerlerken arkasından yaklaşan bir motorcu, Özçivit’e seslenerek “Abi ben de oyuncu olmak istiyorum, nasıl olacağım?” diye sordu. Kısa bir şaşkınlığın ardından Özçivit’in gülümseyerek 'Keşke bir yöntemi olsa da söylesem sana' dedi.

O anı cep kaydeden genç, videoyu sosyal medyada “İstesem karşıma çıkmaz dediğin ünlü” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
