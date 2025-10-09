Bir İçerik Üreticisi, Kanada'da Normal Olan Ama Bize Tuhaf Gelen 7 Şeyi Paylaştı

1 Yemek kültürleri bambaşka.

Sulu yemek, ev yemeği gibi kavramlar onlarda yok. Fast food, sandviç ve dondurulmuş yiyecekler günlük hayatın parçası.

2 Eksi 30 derecede bile şort giyen insanlar!

Biz montun üstüne mont giyerken, Kanadalılar kar altında bile şortla yürüyebiliyor.

3 Çöp atmak bile ayrı bir süreç.

Çöpler 4-5 ayrı kategoriye ayrılıyor. Kağıt, plastik, cam, genel atık… Her biri için farklı kutular var.

4 Yaya geçidinde zorunluluk.

Adımını attığın anda tüm arabalar duruyor, kimse korna bile çalmıyor.

5 Restoranlarda su ücretsiz ve sınırsız.

İstediğin kadar iç, kimse hesap yazmıyor.

6 Hastanelerde beklemek normal.

Acil servise bile gitsen saatlerce beklemek orada olağan bir durum.

7 Çocuklar -15 derecede teneffüse çıkıyor!

Hava buz gibi olsa bile çocuklar dışarıda oynamaya devam ediyor.