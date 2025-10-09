onedio
Bir İçerik Üreticisi, Kanada'da Normal Olan Ama Bize Tuhaf Gelen 7 Şeyi Paylaştı

Gülistan Başköy
09.10.2025 - 13:50

Türkiye’den Kanada’ya yerleşen bir sosyal medya içerik üreticisi, ülkede gayet normal ama Türkiye'dekiler için hayli garip olan detayları anlattı. Yemek kültüründen hava koşullarına, hastanelerden marketlere kadar anlattıkları sosyal medyada büyük ilgi çekti. 

İşte Kanada’da yaşayanların çok doğal bulduğu ama bizim 'Yok artık!' dediğimiz 7 şey…

Kaynak: kanadada__yasam/

Buradan izleyebilirsiniz:

Instagram'da @kanadada__yasam kullanıcı adını kullanan bir içerik üreticisi, Kanada’da sıradan olan ama Türkiye’de duysak şaşıracağımız şeyleri tek tek sıraladı.

1 Yemek kültürleri bambaşka.

Sulu yemek, ev yemeği gibi kavramlar onlarda yok. Fast food, sandviç ve dondurulmuş yiyecekler günlük hayatın parçası.

2 Eksi 30 derecede bile şort giyen insanlar!

Biz montun üstüne mont giyerken, Kanadalılar kar altında bile şortla yürüyebiliyor.

3 Çöp atmak bile ayrı bir süreç.

Çöpler 4-5 ayrı kategoriye ayrılıyor. Kağıt, plastik, cam, genel atık… Her biri için farklı kutular var.

4 Yaya geçidinde zorunluluk.

Adımını attığın anda tüm arabalar duruyor, kimse korna bile çalmıyor.

5 Restoranlarda su ücretsiz ve sınırsız.

İstediğin kadar iç, kimse hesap yazmıyor.

6 Hastanelerde beklemek normal.

Acil servise bile gitsen saatlerce beklemek orada olağan bir durum.

7 Çocuklar -15 derecede teneffüse çıkıyor!

Hava buz gibi olsa bile çocuklar dışarıda oynamaya devam ediyor.

