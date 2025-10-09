Türkiye'de Oturum İzni alan Rus Kadının Sevinci Gündem Oldu!

Türkiye’de oturum izni alan genç bir Rus kadının sevinç dolu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. “Herhangi bir çantadan ve kıyafetten daha havalı olan, en çok beklenen kutu açılışı” notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de oturum izni almayı başaran Rus bir kadın, aldığı belgeyi adeta bir ödül gibi kutladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın