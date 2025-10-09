onedio
Türkiye'de Oturum İzni alan Rus Kadının Sevinci Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
09.10.2025 - 11:44

Türkiye’de oturum izni alan genç bir Rus kadının sevinç dolu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. “Herhangi bir çantadan ve kıyafetten daha havalı olan, en çok beklenen kutu açılışı” notuyla paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye’de oturum izni almayı başaran Rus bir kadın, aldığı belgeyi adeta bir ödül gibi kutladı.

Sosyal medyada yayınladığı videoda heyecanını paylaşan kadın, altına da “Herhangi bir çantadan ve kıyafetten daha havalı olan, en çok beklenen kutu açılışı” notunu düştü.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
