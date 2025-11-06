onedio
left-dark
DermoEczanemileBakimphilipsevurunleritemizlikOkey%100QNBPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopemojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
right-dark
chevron-left-white chevron-right-white
Haberler
Gündem
Çocuklar Duymasın'ın 'Dar Gömlek'i Serkan Balbal, İBB Soruşturmasında 50 Gün Cezaevinde Kalıp İtirafçı Olmuş!

Çocuklar Duymasın'ın 'Dar Gömlek'i Serkan Balbal, İBB Soruşturmasında 50 Gün Cezaevinde Kalıp İtirafçı Olmuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 20:49

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Dar gömlek Tolga' karakteri ile tanınan oyuncu Serkan Balbal'ın İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Murat Kapki'nin kasası olduğu iddiasıyla 50 gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı. Balbal'ın itirafçı olmasının ardından tahliye edildiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuklar Duymasın dizisinin Dar Gömlek'i Serkan Balbal'ın 50 gün cezaevinde kaldığı sonrasında itirafçı olarak çıktığı öğrenildi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Dar Gömlek'i Serkan Balbal'ın 50 gün cezaevinde kaldığı sonrasında itirafçı olarak çıktığı öğrenildi.

Türk televizyonunun efsane dizilerinden Çocuklar Duymasın'da 'Dar gömlek Tolga' karakterine hayat veren oyuncu Serkan Balbal'ın 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarının ardından tutuklandığı ve 50 günlük sürenin ardından 'itirafçı' olarak tahliye edildiği ortaya çıktı. 

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki köşe yazısında aktardığı bilgilere göre savcılık, Balbal'ın İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Murat Kapki'nin kasası olduğunu öne sürdü.

Terkoğlu, Balbal'ı tutukluluğa götüren sürecin eşiyle yaşadığı olaylı boşanma davasıyla başladığını belirterek şu detayları paylaştı:

Terkoğlu, Balbal'ı tutukluluğa götüren sürecin eşiyle yaşadığı olaylı boşanma davasıyla başladığını belirterek şu detayları paylaştı:

'Serkan Balbal’ı nereden hatırlıyorum diye baktım. Çocuklar Duymasın dizisinde “Dar Gömlek” lakaplı Tolga karakteriydi. Başarısız bir oyunculuk yaşamı olmuştu. Boşanma da magazin sayfalarına yansımıştı. Nedense büyük medya, haberi erkeğin tarafından yazmıştı. Serkan Balbal, eşinin uyuşturucu kullandığını söylüyor, çocuğu hakkında koruma kararı talep ediyordu. Dosyayı açınca ilk buna baktım. Savcılık, suçlanan eşi Adli Tıp’a sevk etmişti. Ancak yapılan testlerde kanında uyuşturucu madde bulunmamış, hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Yani haberlerdeki suçlama iftiraydı. Gel gelelim... Sabanur Balbal ise aldatıldığını iddia ediyordu. Buna da baktım. Gerçekten de ikinci kadın Fatma, duruşmaya gelmiş, Serkan Balbal ile yaşadıklarını itiraf etmişti. Dedim ya, ben özel hayatla ilgilenmiyorum diye.

İkinci kadın Fatma’nın ifadesini okurken arkadaşımın beni neden uyardığını anladım: “Bir kozmetik şirketinde Sabanur’la çalıştık. Ben pazarlama departmanındaydım. Serkan Balbal da bu şirketin gizli ortağıydı. Murat isimli bir başka ortağı daha vardı. ”Acaba derken, sonraki celsede bahsedilen Murat’ın Kapki olduğunu gördüm. O da Serkan Balbal’ın tanığı olmuştu: “Sabanur’la birlikte iş kurduk. Aralarında yaşadıklarından dolayı ben de mağdur oldum. (...) Güzellik malzemeleri satan bir şirketimiz var. Aylık kazancını bilmem.”

Elbette merakla okumaya devam ettim. Tutanaklarda yazana göre Çocuklar Duymasın’ın “Dar Gömlek”i Serkan Balbal, İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 50 gün tutuklu kalmış, etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olmuştu. Ona yapılan suçlama Murat Kapki ile birlikte suç kaynağı olan geliri kaçırmaktı. İşte bu olaylar, boşanma davasının seyrini de değiştirmiş, ortaya çıkan durum, Serkan Balbal’ın eşinin dilekçesine şöyle yansımıştı:

“Murat Kapki’nin mallara tedbir kararı verilmeden hemen evvel Bozburun Marmaris’te, Bodrum’da ve Acarkent Beykoz’da gayrimenkullerini üzerine geçirmiştir. (...) Murat Kapki ile aralarındaki muazzam miktarlardaki para hareketleri de dava dosyasında sabit olan ve soruşturma dosyasında suçlamalar evlilik birliğinin de devam ettiği dönemleri de kapsadığından (...)”

İddiaya bakarsanız, Bodrum’da dört villa ve Beykoz Acarkent’te iki villa, Marmaris’te ise bir arsa devredildi. Hatta ABD’de ve İsviçre’de şirket açılarak bir kısım para oraya aktarılmıştı. Sabanur Balbal’ın avukatı, bunları kanıtlayan bir dizi belge de sunmuştu.

Özetle, Sabanur Balbal, İBB operasyonundan sonra, “eşim Murat Kapki’nin gizli kasası” ithamında bulunuyordu. Bir zamanlar mütevazı bir hayat süren eşinin Kapki ile yakınlaşmasının ardından lüks bir hayata geçiş yaptığını söylüyordu. Murat Kapki’nin yatı ikinci adresi olmuştu. Bu arada çocuğuna sadece 15 bin lira nafaka veriyordu!”

BARIŞ TERKOĞLU'NUN CUMHURİYET'TEKİ YAZISININ TAMAMI BURADA

Keşfet ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
trend-arrow
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler arrow-right-white
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
article/facebook-white article/twitter-white article/whatsapp-white article/telegram-white article/google-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
3
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
note
En Yeni İçerikler!
TV Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyılda Cezayirli Gazi Hasan Paşa Hangi Hayvanı Yanında Gezdirmiştir?
Spor Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Karşısında İlk 11'i Belli Oldu
Genel Kültür Hande Yener'in En Büyük Hiti Senin Oylarınla Seçilecek!
Gündem TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır? TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler TOKİ Konut Projesine İlk Önce Başvuracak