Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy’dan İstanbul Depremi Uyarısı: “Risk Marmara'nın Güneyinde”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 19:49

Balıkesir Sındırgı’daki sismik hareketlilik sonrası gözler yeniden Marmara’ya çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar Fayı’na dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “İstanbul’u bekleyen risk Adalar’da değil, asıl risk Marmara'nın güneyinde' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekol TV

Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi için Marmara'da riskli gördüğü bölgeyi şu sözlerle anlattı:

Şener Üşümezsoy, olası büyük İstanbul depremi senaryolarında “Adalar Fayı kırılacak” şeklindeki söylemlerin bilimsel temeli olmadığını da savundu.

Üşümezsoy, 1999 ve öncesindeki depremlerin ardından Adalar çevresinde enerji birikimi kalmadığını, esas stresin Yalova–Çınarcık–Bozburun hattında yoğunlaştığını belirtti: “Düzce depremi doğudaki stresi boşalttı. Güney Marmara’da da 1894, 1999 ve 1967’de yaşanan depremler, o bölgenin stresini büyük ölçüde rahatlattı. Marmara’nın kuzeyinde, yani Adalar çevresinde şu anda belirgin bir stres kalmadı.”

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
