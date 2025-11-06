onedio
Toyota, Lexus ve Subaru Marka Aracı Olanlar Dikkat! 1 Milyondan Fazla Araç Geri Çağırıldı!



Toyota
Ali Can YAYCILI

06.11.2025 - 17:12

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bir milyondan fazla Toyota, Lexus ve Subaru Solterra aracının geri çağrıldığını duyurdu.

Kaynak: https://www.nbcnews.com/news/us-news/...
1.024.407 adet Toyota, Lexus ve Subaru marka araç geri çağırıldı.



NHTSA'ya göre, Toyota Motor Mühendislik ve İmalat şirketi, Panoramik Görünüm Monitörü (PVM) sistemi ile donatılmış belirli 2022-2026 model Toyota, Lexus ve Subaru Solterra araçlarını geri çağırdı.

NHTSA, bir yazılım hatası nedeniyle araç geri vitesteyken geri görüş kamerasının donmasına veya boş bir ekran göstermesine neden olabileceğini, bunun da kaza riskini artırdığını belirtti. Bu araçlar ayrıca Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerine de uymuyor.

Geri çağırmaya dahil olan toplam araç sayısı 1.024.407 olup, bunların %100'ünde yukarıda belirtilen kusurun bulunduğu tahmin ediliyor.

İlerleyen süreçte, bayiler tarafından park yardım yazılımı ücretsiz olarak güncellenecek.



NHTSA'ya göre, araç sahiplerine güvenlik riskini bildiren geçici mektupların 16 Aralık 2025 tarihinde postalanması bekleniyor. Kusur için nihai bir çözüm mevcut olduğunda ise ek mektuplar gönderileceği belirtildi.

İşte geri çağrılan modeller 👇














Gündem Editörü
