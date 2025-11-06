Toyota, Lexus ve Subaru Marka Aracı Olanlar Dikkat! 1 Milyondan Fazla Araç Geri Çağırıldı!

NHTSA'ya göre, Toyota Motor Mühendislik ve İmalat şirketi, Panoramik Görünüm Monitörü (PVM) sistemi ile donatılmış belirli 2022-2026 model Toyota, Lexus ve Subaru Solterra araçlarını geri çağırdı.

NHTSA, bir yazılım hatası nedeniyle araç geri vitesteyken geri görüş kamerasının donmasına veya boş bir ekran göstermesine neden olabileceğini, bunun da kaza riskini artırdığını belirtti. Bu araçlar ayrıca Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerine de uymuyor.

Geri çağırmaya dahil olan toplam araç sayısı 1.024.407 olup, bunların %100'ünde yukarıda belirtilen kusurun bulunduğu tahmin ediliyor.