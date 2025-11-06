onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sakın Çöpe Atmayın! Kazaklardaki Bu Tiftikleri Anında Temizleyen Bir Teknik Var

Sakın Çöpe Atmayın! Kazaklardaki Bu Tiftikleri Anında Temizleyen Bir Teknik Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 14:37

Kış aylarında en çok giydiğimiz parçalardan biri kazaklar, değil mi? Ancak yün ve triko kazaklar kısa sürede tüylenme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle kol altı ve sırt kısımlarında oluşan tiftikler, giysinin görünümünü hemen etkiliyor. Neyse ki kazakları yeni gibi gösterecek pratik çözümler var. 

Üstelik bu yöntemler için özel bir cihaz almanıza bile gerek yok. İşte kazakları tazelemenin en kolay yolları!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tıraş bıçağıyla tiftikleri almak sandığınızdan daha etkili.

Tıraş bıçağıyla tiftikleri almak sandığınızdan daha etkili.

Kazaklardaki tiftikleri temizlemenin en bilinen ama bir o kadar da etkili yöntemlerinden biri tıraş bıçağı kullanmak. Kuru bir kazağın yüzeyinde, bıçağı bastırmadan yapılan hafif hareketlerle tüyler kolayca temizleniyor. Böylece kumaşın dokusu bozulmadan pürüzsüz bir görünüm elde ediliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken küçük bir nokta var: Tıraş bıçağını fazla bastırmak kumaşa zarar verebilir. Bu yüzden işlemi nazikçe ve sabırla yapmak gerekiyor.

Evde tıraş bıçağı ya da tiftik makinesi yoksa panik yok.

Evde tıraş bıçağı ya da tiftik makinesi yoksa panik yok.

Yapışkanlı rulo ya da bant yardımıyla da kazaklardaki tiftikleri kolayca toplayabilirsiniz. Bandı kazağın üzerine nazikçe bastırmak, yüzeydeki tüyleri anında toplar. Bu yöntem, özellikle hassas kumaşlar için oldukça güvenlidir.

Daha doğal bir çözüm arayanlar içinse sirke ve yumuşatıcı karışımı etkili bir alternatif. Kazaklar bu karışımla nazikçe yıkandığında lifler yumuşar ve tiftiklenme oranı büyük ölçüde azalır. Ayrıca kazakları ters çevirerek yıkamak, düşük devirde kurutmak ve dolapta sıkışık şekilde saklamamak da kumaşın formunu koruyarak tiftik oluşumunu önler.

Kazakların uzun ömürlü olması, düzenli bakımdan geçiyor.

Kazakların uzun ömürlü olması, düzenli bakımdan geçiyor.

Her yıkamadan sonra yüzeydeki küçük tiftikleri fark edip hemen temizlemek, ilerleyen zamanda oluşacak deformasyonları önlüyor. 

Uzmanlara göre, kumaşın kalitesi ne olursa olsun düzenli bakım yapılmazsa tiftiklenme kaçınılmaz hale geliyor. O yüzden kazaklarınızı sıkışık şekilde dolaba yerleştirmemek, nazikçe yıkamak ve yüzeyini ara sıra kontrol etmek şart.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın