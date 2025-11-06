onedio
Japonya'nın Gözdesi Oldu: Adana'nın Beyaz Altını Sedir Mantarı Kapış Kapış Gidiyor!

Japonya'nın Gözdesi Oldu: Adana'nın Beyaz Altını Sedir Mantarı Kapış Kapış Gidiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 14:10

Adana’nın Feke ilçesinde sabah ezanıyla başlayan hareketlilik, ormanlarda sedir mantarı arayan köylülerle renkleniyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle az çıkan bu değerli mantar, bu sene yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürdü. 'Beyaz altın' olarak anılan sedir mantarı, Japonya ve Güney Kore’nin gözdesi haline geldi.

Sedir (katran) mantarı, Adana’nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişiyor.

Sedir (katran) mantarı, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişiyor.

Bu yıl yağışların bol olması, mantarın yeniden bollukla çıkmasını sağladı. Köylüler, sabah ezanıyla ellerinde çubuklarla ormana gidip mantar aramaya başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan toplama süreci, öğleye kadar sürüyor.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve yöre halkı hep birlikte ormanda mantar aradı. 

Bulunan mantarlar közlenip 'katran böreği' olarak ikram edildi. Günlük yaklaşık 200 kilo mantarın toplandığı bölgede, halk bu yılın bereketli geçmesini umut ediyor.

Kilosu bin liraya ulaşıyor: Sedir Mantarı artık ihracat ürünü.

Kilosu bin liraya ulaşıyor: Sedir Mantarı artık ihracat ürünü.

Bölgede kooperatif kurarak mantar alımı yapan Osman Ayaş, sedir mantarının Feke ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. Ayaş’a göre bu özel mantar tohumsuz şekilde, yalnızca 1.500-2.000 metre rakımlı alanlarda yetişiyor. 

Geçen yıl kuraklık nedeniyle neredeyse hiç çıkmamıştı ama bu yıl hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Japonya başta olmak üzere Güney Kore ve Çin, bu mantara yoğun talep gösteriyor.

Ayaş, 'Antibiyotik oranı yüksek, besin değeri çok yoğun. Yağışlarla birlikte çıktı, şu anda kilosu 500 ila 1000 lira arasında değişiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep var' diyor. Önceki yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmiş. Şimdi ise ihracatın daha da artması bekleniyor.

Sabah ezanında ormana giden kadınlar, evlerine ekmek götürüyor.

Sabah ezanında ormana giden kadınlar, evlerine ekmek götürüyor.

Sedir mantarı, bölgedeki kadınlar için de önemli bir gelir kaynağı. 85 yaşındaki Sanem Gündoğdu, 'Sabah ezanında çıkıyorum, öğlene kadar topluyorum. Dağdan topladıklarımı satıp evime katkı sağlıyorum' diyerek emeğini anlatıyor. Aynı köyden Raziye Gündoğdu da sedir ağaçlarının gölgesinde topladığı mantarlarla ev ekonomisine destek veriyor.

