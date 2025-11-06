Japonya'nın Gözdesi Oldu: Adana'nın Beyaz Altını Sedir Mantarı Kapış Kapış Gidiyor!

Bölgede kooperatif kurarak mantar alımı yapan Osman Ayaş, sedir mantarının Feke ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. Ayaş’a göre bu özel mantar tohumsuz şekilde, yalnızca 1.500-2.000 metre rakımlı alanlarda yetişiyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle neredeyse hiç çıkmamıştı ama bu yıl hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Japonya başta olmak üzere Güney Kore ve Çin, bu mantara yoğun talep gösteriyor.

Ayaş, 'Antibiyotik oranı yüksek, besin değeri çok yoğun. Yağışlarla birlikte çıktı, şu anda kilosu 500 ila 1000 lira arasında değişiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep var' diyor. Önceki yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmiş. Şimdi ise ihracatın daha da artması bekleniyor.