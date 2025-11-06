Japonya'nın Gözdesi Oldu: Adana'nın Beyaz Altını Sedir Mantarı Kapış Kapış Gidiyor!
Adana’nın Feke ilçesinde sabah ezanıyla başlayan hareketlilik, ormanlarda sedir mantarı arayan köylülerle renkleniyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle az çıkan bu değerli mantar, bu sene yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürdü. 'Beyaz altın' olarak anılan sedir mantarı, Japonya ve Güney Kore’nin gözdesi haline geldi.
Sedir (katran) mantarı, Adana’nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişiyor.
Kilosu bin liraya ulaşıyor: Sedir Mantarı artık ihracat ürünü.
Sabah ezanında ormana giden kadınlar, evlerine ekmek götürüyor.
