Yankesiciliğin En Çok Görüldüğü Ülkeler Açıklandı: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı!
Avrupa’nın en turistik şehirleri her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu yoğunluk, yankesiciler için de bir fırsat kapısı haline geliyor. Uzun yıllardır Barselona 'Avrupa’nın yankesici başkenti' olarak biliniyordu fakat yeni bir araştırma dengeleri değiştirdi. İngiliz sigorta şirketi Quotezone’un verilerine göre tablo şaşırtıcı.
Üstelik Türkiye de listede yer aldı ve sıralaması birçok kişiyi şaşırttı.
İngiliz seyahat sigorta şirketi Quotezone tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa’da yankesiciliğin en yoğun yaşandığı ülke İtalya oldu.
Fransa ve İspanya da üst sıralarda: Popüler turistik noktalar risk altında.
Listede Türkiye de yer aldı.
