Yankesiciliğin En Çok Görüldüğü Ülkeler Açıklandı: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı!

06.11.2025 - 11:00

Avrupa’nın en turistik şehirleri her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu yoğunluk, yankesiciler için de bir fırsat kapısı haline geliyor. Uzun yıllardır Barselona 'Avrupa’nın yankesici başkenti' olarak biliniyordu fakat yeni bir araştırma dengeleri değiştirdi. İngiliz sigorta şirketi Quotezone’un verilerine göre tablo şaşırtıcı. 

Üstelik Türkiye de listede yer aldı ve sıralaması birçok kişiyi şaşırttı.

Kaynak

İngiliz seyahat sigorta şirketi Quotezone tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa’da yankesiciliğin en yoğun yaşandığı ülke İtalya oldu.

Özellikle Roma, Milano ve Floransa gibi turistik kentler yankesiciler için adeta bir 'cennet' olarak nitelendiriliyor. Roma’daki Trevi Çeşmesi çevresi, günün her saati kalabalık olmasıyla hırsızların en aktif olduğu bölgelerden biri. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren yoğunluk, turistlerin eşyalarını korumasını zorlaştırıyor.

Uzmanlar, tatilcilerin çanta ve cüzdanlarını önde taşımalarını, fermuarlarını kapalı tutmalarını ve kalabalık noktalarda dikkatli olmalarını öneriyor. Ayrıca 'imza toplama' ya da 'oyun oynama' bahanesiyle yaklaşan kişilerin, dikkat dağıtma amacı güden yankesiciler olabileceği vurgulanıyor.

Fransa ve İspanya da üst sıralarda: Popüler turistik noktalar risk altında.

Quotezone’un yayımladığı yankesicilik endeksine göre İtalya’yı Fransa ve İspanya takip ediyor. Paris’teki Eyfel Kulesi çevresi, hırsızlık olaylarının en yoğun görüldüğü alanlardan biri. 

Google ve TripAdvisor yorumlarında 'pickpocket' (yankesici) kelimesi yüzlerce kez geçiyor. Benzer şekilde Barselona’nın ünlü La Rambla Caddesi hâlâ en riskli yerlerden biri olarak biliniyor.

Listede Türkiye de yer aldı.

Yedinci sıradaki Türkiye, özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerinde artan yankesicilik olaylarıyla dikkat çekiyor. Kalabalık turistik alanlarda yaşanan bu olaylara rağmen uzmanlar, alınacak küçük önlemlerle riskin azaltılabileceğini belirtiyor.

Yankesicilik endeksine göre en fazla vakanın yaşandığı 10 ülke şöyle sıralandı:

