Tayvanlı OnlyFans Fenomeni Iris Hsieh Otel Küvetinde Ölü Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 16:01

Tayvanlı sosyal medya fenomeni ve OnlyFans içerik üreticisi Iris Hsieh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki bir otelde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak cinayet soruşturması başlatıldı. 31 yaşındaki Hsieh, 22 Ekim’de Jalan Conlay bölgesindeki bir otel odasında küvetin içinde ölü olarak bulundu. İlk incelemede ölüm nedeni belirlenemedi ancak yapılan araştırmalar sonrası cinayet şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.

Kaynak

Gerçek adı Hsieh Yu-hsin olan fenomenin, olay sırasında Malezyalı rapçi Namewee (Wee Meng Chee) ile otelde bulunduğu bildirildi.

Odaya giren polis ekipleri, Hsieh’i beyaz bir havluya sarılmış halde, etrafında dokuz adet mavi hapla buldu. Hapların uyuşturucu ve cinsel uyarıcı olduğu düşünülüyor. Ön incelemede vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilmedi. Ölüm nedeni henüz kesinleşmedi ancak otopsi sonuçları beklendiği açıklandı.

Olay sırasında otelde Malezyalı rapçi Namewee (Wee Meng Chee) de bulunuyordu. 42 yaşındaki sanatçı, polis ifadesinde o gün Hsieh ile birlikte olduklarını, daha sonra Hsieh’in banyoya girdiğini ve uzun süre sessizlik olunca içeri girdiğinde onu baygın halde bulduğunu söyledi. 

Hsieh’e kalp masajı yaptığını belirten Namewee, uyuşturucu kullanmadığını savundu. Ancak yapılan testlerde üzerinde ekstazi, amfetamin, ketamin ve THC tespit edildi.

Malezya Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis yetkilisi Datuk Fadil Marsus, 'Olay anındaki tüm hareketleri yeniden inceliyoruz, güvenlik kamerası kayıtları ve otel personelinin ifadeleri inceleniyor' dedi. Yetkililer, yakın zamanda yeni gözaltıların olabileceğini de belirtti.

Namewee, uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla 1952 Tehlikeli Maddeler Yasası kapsamında gözaltına alındı ancak 24 Ekim’de kefaletle serbest bırakıldı. Instagram hesabından açıklama yapan rapçi, 'Uyuşturucu kullanmadım, Iris’in ölümü beni derinden sarstı. Gerçek polis raporu açıklandığında ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Iris Hsieh, Tayvan’da hemşirelik yaptıktan sonra modellik, yayıncılık ve OnlyFans üzerinden içerik üretmeye başlamıştı. Sosyal medyada 'Hemşirelik bölümünün tanrıçası' olarak anılan Hsieh’in Instagram’da 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
