Tayvanlı OnlyFans Fenomeni Iris Hsieh Otel Küvetinde Ölü Bulundu

Odaya giren polis ekipleri, Hsieh’i beyaz bir havluya sarılmış halde, etrafında dokuz adet mavi hapla buldu. Hapların uyuşturucu ve cinsel uyarıcı olduğu düşünülüyor. Ön incelemede vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilmedi. Ölüm nedeni henüz kesinleşmedi ancak otopsi sonuçları beklendiği açıklandı.

Olay sırasında otelde Malezyalı rapçi Namewee (Wee Meng Chee) de bulunuyordu. 42 yaşındaki sanatçı, polis ifadesinde o gün Hsieh ile birlikte olduklarını, daha sonra Hsieh’in banyoya girdiğini ve uzun süre sessizlik olunca içeri girdiğinde onu baygın halde bulduğunu söyledi.

Hsieh’e kalp masajı yaptığını belirten Namewee, uyuşturucu kullanmadığını savundu. Ancak yapılan testlerde üzerinde ekstazi, amfetamin, ketamin ve THC tespit edildi.