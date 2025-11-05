Tayvanlı OnlyFans Fenomeni Iris Hsieh Otel Küvetinde Ölü Bulundu
Tayvanlı sosyal medya fenomeni ve OnlyFans içerik üreticisi Iris Hsieh, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki bir otelde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak cinayet soruşturması başlatıldı. 31 yaşındaki Hsieh, 22 Ekim’de Jalan Conlay bölgesindeki bir otel odasında küvetin içinde ölü olarak bulundu. İlk incelemede ölüm nedeni belirlenemedi ancak yapılan araştırmalar sonrası cinayet şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.
Gerçek adı Hsieh Yu-hsin olan fenomenin, olay sırasında Malezyalı rapçi Namewee (Wee Meng Chee) ile otelde bulunduğu bildirildi.
Malezya Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
