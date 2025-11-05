onedio
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Patlama: Ulus'taki Binada Gaz Sıkışması Patlaması

Ali Can YAYCILI
05.11.2025 - 15:48 Son Güncelleme: 05.11.2025 - 16:22

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin doğal gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yoğun duman oluştu ve öğrenciler tahliye edildi. 5 öğrenci ve 3 personel olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi.

Patlama sonrası ilk görüntüler...

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama oldu, patlama sonrası da yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedildi ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri binada muhtemel bir durum için arama gerçekleştirdi. 5 öğrenci ve 3 personelin dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

