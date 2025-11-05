Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Patlama: Ulus'taki Binada Gaz Sıkışması Patlaması

Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama oldu, patlama sonrası da yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedildi ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri binada muhtemel bir durum için arama gerçekleştirdi. 5 öğrenci ve 3 personelin dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.