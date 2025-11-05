Japonya'da Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Görgü Kuralı

Japonya’da para 'o-kane' olarak anılır ve bu kelimedeki o- eki, saygı ifadesidir. Yani para, özenle davranılması gereken bir semboldür. Bu nedenle mağazalarda veya restoranlarda nakit ödeme yaparken parayı doğrudan görevlinin eline vermek yerine, tezgahtaki küçük tepsiye bırakmak gerekir.

Toplum Önünde Aşırı Samimiyet Hoş Karşılanmıyor

El ele tutuşmak genellikle sorun olmaz, ancak sarılmak, öpüşmek veya kalabalıkta yakın temasta bulunmak Japonya’da pek alışılmış bir durum değil. Bu durum aslında saygısızlıktan çok, 'mahremiyetin kamusal alana taşınmaması' anlayışından kaynaklanıyor.