onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Japonya'da Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Görgü Kuralı

Japonya'da Muhtemelen Duymadığınız 10 İlginç Görgü Kuralı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 10:00

Japonya, dışarıdan sakin ve düzenli bir ülke gibi görünse de günlük yaşamda birçok 'yazılı olmayan' kural barındırıyor. Yerel halk bu kuralları içselleştirmiş durumda ama ziyaretçiler için işler o kadar kolay değil. Bazıları basit görgü kuralı gibi dursa da bazen fazla kibar davranmak bile hatalı sayılabiliyor.

Gelin neymiş onlar bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parayı Elden Vermek Kaba Sayılıyor

Parayı Elden Vermek Kaba Sayılıyor

Japonya’da para 'o-kane' olarak anılır ve bu kelimedeki o- eki, saygı ifadesidir. Yani para, özenle davranılması gereken bir semboldür. Bu nedenle mağazalarda veya restoranlarda nakit ödeme yaparken parayı doğrudan görevlinin eline vermek yerine, tezgahtaki küçük tepsiye bırakmak gerekir.

Toplum Önünde Aşırı Samimiyet Hoş Karşılanmıyor

El ele tutuşmak genellikle sorun olmaz, ancak sarılmak, öpüşmek veya kalabalıkta yakın temasta bulunmak Japonya’da pek alışılmış bir durum değil. Bu durum aslında saygısızlıktan çok, 'mahremiyetin kamusal alana taşınmaması' anlayışından kaynaklanıyor.

Banyoya Girmeden Önce Yıkanmak Zorunlu

Banyoya Girmeden Önce Yıkanmak Zorunlu

Japonya’da banyo yapmak bir temizlik rutini değil, bir ritüeldir. Onsen (kaplıca) veya sento (umumi hamam) gibi yerlerde suya girmeden önce mutlaka sabunla yıkanıp durulanmak gerekir. Küvet suyu sadece dinlenmek içindir, temizlik yapmak için değil.

Küçük havlular vücut örtüsü olarak kullanılabilir ama suya sokulmaz. Genelde başın üzerine konur ya da kenarda bırakılır.

Bahşiş Vermek Ayıp Sayılır

Japonya’da iyi hizmet almak zaten beklenen bir şeydir. Bu yüzden bahşiş vermek, çalışanı 'satın alıyormuşsunuz' gibi algılanabilir. Özellikle geleneksel restoranlar veya otellerde karşı tarafı rahatsız edebilir.

Bazı turistik bölgelerde genç çalışanlar bahşiş kabul etse de, genel kural hala değişmedi.

Sıraya Girmemek Ciddi Bir Görgü Hatası

Sıraya Girmemek Ciddi Bir Görgü Hatası

Japonya’da düzen günlük yaşamın temelidir. İster metroda olun, ister bir kafe kuyruğunda, herkes sırasını sabırla bekler. Tokyo’da yürüyenler genellikle merdivenlerin sol tarafında durur.

Sırayı bozmak, araya girmek veya kalabalıkta öne geçmek 'meiwaku' yani rahatsız edici davranış olarak kabul edilir.

Yemeği Çubukla Aktarmak Uğursuzluk Sayılır

Japon kültüründe yemek adabı oldukça ciddidir. Özellikle iki kişinin birbirine çubukla yemek uzatması, cenaze törenlerinde yapılan bir uygulamayı anımsattığı için tabu kabul edilir.

Bunun yerine, yemeği paylaşmak istiyorsanız tabağı diğerine uzatmak veya çubuğun temiz ucuyla servis etmek gerekir.

Ağır Parfüm Kullanmak Rahatsızlık Yaratır

Ağır Parfüm Kullanmak Rahatsızlık Yaratır

Japonya’da temizlik kokusuzlukla eşdeğerdir. Güzel kokmak değil, 'hiç koku bırakmamak' idealdir. Parfüm, deodorant veya yoğun kokulu ürünler toplu taşımada çevredekileri rahatsız edebilir.

Bazı şirketlerde çalışanlara 'parfüm yasağı' gibi kurallar bile var.

Toplum İçinde Burnu Silmek Kabalık Sayılır

Batı kültüründe burnu silmek hijyen göstergesi olabilir ama Japonya’da, 'kendini kontrol edememek' anlamına gelir. Özellikle sessiz ortamlarda bunu yapmak büyük bir görgü hatası sayılır.

İnsanlar genelde burnunu sessizce çeker ve uygun bir yer bulana kadar bekler. Eğer burnunuz akıyorsa, tuvalete gidip sessizce halletmek en doğru davranıştır.

Yanlış Hitap Şekli Kaba Görülür

Yanlış Hitap Şekli Kaba Görülür

Japoncada isimlerin sonuna eklenen '-san', '-sensei' veya '-sama' gibi ekler saygı belirtisidir. Birine doğrudan adıyla hitap etmek (yobisute) samimiyetsiz veya fazla laubali sayılır.

Yine de aşırı saygılı davranmak da yapay bir mesafe yaratabilir. Dengeyi tutturmak, Japon kültürünün en hassas yanlarından biridir.

Eşyaları Tek Elle Tutmak Saygısızlık Olarak Görülür

Japonya’da birine kart, hediye veya fiş verirken iki elini kullanmak saygı göstergesidir. Tek elle uzatmak dikkatsizlik anlamına gelir. Özellikle iş ortamlarında bu kurala dikkat etmek gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın