Ayakkabıdan Çıkan Bu Poşetleri Atmayın! Kışın Arabalarda Çok Etkili

Ayakkabıdan Çıkan Bu Poşetleri Atmayın! Kışın Arabalarda Çok Etkili

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 10:27

Yeni bir ayakkabı veya elektronik ürün aldığınızda kutunun içinde küçük beyaz poşetler görürsünüz. Üzerlerinde 'Yemeyiniz' uyarısı vardır ve çoğu kişi işe yaramaz sanıp atar. Oysa bu küçük poşetlerin içinde bulunan silika jel, özellikle kış aylarında araç sahiplerinin en büyük sorunlarından birine çözüm sunuyor.

İlk önce silika jelin ne olduğuyla başlayalım...

İlk önce silika jelin ne olduğuyla başlayalım...

Silika jel, havadaki nemi emen, yani bir tür kurutucu işlevi gören maddedir. Ürünlerin içinde oluşabilecek nemi dengeleyerek küf ve kötü koku oluşumunu engeller.

Uzmanlara göre silika jel, yalnızca ambalaj koruyucusu değil. Havadaki fazla nemi emme özelliği sayesinde özellikle nemli bölgelerde büyük avantaj sağlar. Örneğin dolaplarda, banyo çekmecelerinde ya da ayakkabılıklarda kullanıldığında eşyaların ömrünü uzatır.

Peki araçla ne ilgisi var?

Peki araçla ne ilgisi var?

Kış aylarında araç camlarında oluşan buğu, sürücülerin en sık yaşadığı problemlerden biridir. Soğuk havalarda aracın içinde biriken nem, görüşü ciddi şekilde engeller ve sürüş güvenliğini riske atar. 

Torpidonun içine, ön cama yakın bir noktaya ya da koltuk altına yerleştirilen birkaç poşet, araç içindeki fazla nemi emerek buğulanmayı önler. Bazı uzmanlar, poşetleri bir çorabın içine koyarak torpidoya bırakmanın etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. Böylece camların iç kısmında buğu oluşmadan, sabahları uzun uzun beklemeden yola çıkmak mümkün hale geliyor. Ayrıca silika jel, nemden kaynaklanan küf ve kötü koku oluşumunu da azaltıyor.

Silika jel poşetlerinin bir diğer avantajı yeniden kullanılabiliyor olmaları.

Silika jel poşetlerinin bir diğer avantajı yeniden kullanılabiliyor olmaları.

Silika jel poşetleri zamanla nemi emdiklerinde etkilerini yitirmeye başlarlar ancak düşük sıcaklıkta fırında 10-15 dakika kadar kurutularak eski haline dönerler.

Ayrıca sadece arabada değil, nemli dolaplarda, banyo çekmecelerinde, ayakkabılıklarda veya fotoğraf makinelerinin bulunduğu çantalarda kullanılabilir. Küçük bir torbaya koyup farklı alanlarda değerlendirmek, eşyaların küflenmesini ve nem kokusunu önler.

ozzymandias27

Uzun zaman sonra onedio dan faydalı bir içerik. Teşekkürler..