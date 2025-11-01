Ayakkabıdan Çıkan Bu Poşetleri Atmayın! Kışın Arabalarda Çok Etkili

Kış aylarında araç camlarında oluşan buğu, sürücülerin en sık yaşadığı problemlerden biridir. Soğuk havalarda aracın içinde biriken nem, görüşü ciddi şekilde engeller ve sürüş güvenliğini riske atar.

Torpidonun içine, ön cama yakın bir noktaya ya da koltuk altına yerleştirilen birkaç poşet, araç içindeki fazla nemi emerek buğulanmayı önler. Bazı uzmanlar, poşetleri bir çorabın içine koyarak torpidoya bırakmanın etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor. Böylece camların iç kısmında buğu oluşmadan, sabahları uzun uzun beklemeden yola çıkmak mümkün hale geliyor. Ayrıca silika jel, nemden kaynaklanan küf ve kötü koku oluşumunu da azaltıyor.