Uzmanlar Son Noktayı Koydu! Saçlar Her Gün mü Yıkanmalı, Haftada Bir mi?

Gökçe Cici
01.11.2025 - 10:00

Saç bakımında en çok tartışılan konulardan biri yıkama sıklığı. Kimileri her gün duş almayı alışkanlık haline getirirken, kimileri haftada bir yıkamanın yeterli olduğunu savunuyor. Ancak dermatologlara göre bu durum kişiden kişiye değişiyor. Saç tipi, yağ oranı, yaş ve yaşam tarzı yıkama aralıklarını doğrudan etkiliyor. 

İşte uzmanların görüşlerine dayanan, saçınızı ne zaman ve nasıl yıkamanız gerektiğine dair tüm detaylar.

Uzmanlara göre saçın her gün yıkanması çoğu insan için gerekli değil.

Dermatolog Dr. Anthony Rossi, birçok kişinin saçını her gün yıkamazsa yağlanacağını düşündüğünü ancak bunun genellikle yanlış bir kanı olduğunu söylüyor. Rossi’ye göre düzenli yıkamaya alışmış kişiler, aralığı uzatınca saç derilerinin aslında sanıldığı kadar yağlanmadığını fark edebilir.

Ancak bu durum herkes için geçerli değil. Bazı kişilerde saç derisi çok fazla yağ üretebilir ve bu da her gün yıkamayı gerektirebilir. Özellikle ergenlik döneminde hormon artışı yağ bezlerini daha aktif hale getirir, bu da saçın daha hızlı yağlanmasına neden olur. Yaş ilerledikçe ise saç derisi daha az yağ üretir, dolayısıyla yıkama sıklığı da azalabilir.

Uzmanlara göre en uygun yıkama sıklığı ne olmalı?

Dr. Rossi, genel olarak saçın haftada bir veya iki kez yıkanmasını öneriyor. Ancak oran, saçın yapısına göre değişebilir. Örneğin saçında boya, perma veya düzleştirme işlemi bulunan kişilerin saç telleri daha kırılgan olur. Bu nedenle haftada birden sık yıkamak saçın kurumasına, hatta kopmasına yol açabilir.

Kıvırcık veya kalın telli saç tipleri için durum farklı. Bu tür saçlar doğal olarak daha kuru olduğundan sık yıkandığında saçın nem dengesi bozulur. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre, kıvırcık saç tipine sahip kişiler saçlarını iki ila üç haftada bir yıkamalı. Buna karşın düz ve ince telli saçlarda yağ birikimi daha hızlı olacağı için haftada birkaç kez yıkamak idealdir.

Saç bakımı yalnızca duşta bitmiyor.

Uzmanlara göre yıkama aralarında saç derisine masaj yapmak, ölü hücreleri temizlemek ve kan dolaşımını artırmak oldukça faydalı. Dr. Rossi, saç diplerinin nemli tutulmasının önemine dikkat çekiyor. Bunun için durulanmayan saç kremi veya doğal yağlar kullanılabiliyor.

Spor yapanlar veya sık terleyenler içinse her duşta şampuan kullanmak şart değil. Su ile durulama veya sadece saç derisini nemlendirmek yeterli olabilir. Ayrıca kuru şampuanlar acil durumlar için uygun olsa da uzun vadede birikme yapabileceği için sık kullanılmamalı.

