Uzmanlar Son Noktayı Koydu! Saçlar Her Gün mü Yıkanmalı, Haftada Bir mi?

Saç bakımında en çok tartışılan konulardan biri yıkama sıklığı. Kimileri her gün duş almayı alışkanlık haline getirirken, kimileri haftada bir yıkamanın yeterli olduğunu savunuyor. Ancak dermatologlara göre bu durum kişiden kişiye değişiyor. Saç tipi, yağ oranı, yaş ve yaşam tarzı yıkama aralıklarını doğrudan etkiliyor.

İşte uzmanların görüşlerine dayanan, saçınızı ne zaman ve nasıl yıkamanız gerektiğine dair tüm detaylar.

Kaynak