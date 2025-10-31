Aldatanları 60 Saniyede Ortaya Çıkaran Test: Avustralyalı Koçun Viral Deneyi

Shadow work (gölge çalışması) adı verilen psikolojik bir yaklaşımla çalışan Morgan, bu yöntemi son 10 yılda 10 binden fazla danışanıyla uygulamış.

Morgan, 'Bir insan ne kadar ‘Ben aldatmam’ diyorsa, o kadar dikkatli olmanız gerekir' diyor. Ona göre insanlar, hiçbir zaman olmadıkları bir şeyi savunmazlar. Yani birisi size daha tanışmanın ilk dakikasında ‘Ben asla aldatmam’ diyorsa, bu cümle bir savunma mekanizması olabilir.

Felicity’ye göre dürüst bir insanın tepkisi genellikle daha sakin oluyor. 'Tarafsız tepki veren biri, konuyu değerlendirir ama aşırı öfke göstermez. Bu, kendi içinde gizli bir çatışma taşımadığını gösterir' diyor.