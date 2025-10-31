onedio
Aldatanları 60 Saniyede Ortaya Çıkaran Test: Avustralyalı Koçun Viral Deneyi

Gökçe Cici
31.10.2025 - 13:00

Avustralya’da yaşayan yaşam koçu Felicity Morgan, sosyal medyada paylaştığı '60 saniyelik aldatma testi' ile gündem oldu. Morgan’a göre tek yapmanız gereken televizyonu açmak. İzleyeceğiniz sahneler, karşınızdakinin karakteri hakkında düşündüğünüzden fazlasını anlatıyor.

Morgan, yöntemin 'gizli suçluluk' ve 'inkar' gibi gölgede kalan yönleri ortaya çıkardığını söylüyor.

Felicity Morgan’a göre partnerinizin ekrandaki aldatma sahnelerine verdiği tepki, çok şey söylüyor.

35 yaşındaki yaşam koçu, 108 bin takipçisiyle paylaştığı videoda testin son derece basit olduğunu anlatıyor. Televizyonda aldatma temalı bir reality şov açıyorsunuz.

Morgan, 'Eğer partneriniz sahneler karşısında aşırı tepki veriyorsa, bağırıyor ya da öfkeleniyorsa bu durum düşündüğünüzden daha anlamlı olabilir' diyor. Çünkü bu kadar yoğun bir öfke, çoğu zaman kişinin kendini gizlice savunma çabası olarak görülüyor. 'Bazen bir insan, kendisinin asla yapmayacağı bir şeyi yapıyor gibi görünmemek için fazla tepki verir' diye ekliyor.

Morgan’a göre bu tür davranışlar, bastırılmış suçluluk ya da farkında olunmayan eğilimleri ortaya çıkarıyor.

Shadow work (gölge çalışması) adı verilen psikolojik bir yaklaşımla çalışan Morgan, bu yöntemi son 10 yılda 10 binden fazla danışanıyla uygulamış.

Morgan, 'Bir insan ne kadar ‘Ben aldatmam’ diyorsa, o kadar dikkatli olmanız gerekir' diyor. Ona göre insanlar, hiçbir zaman olmadıkları bir şeyi savunmazlar. Yani birisi size daha tanışmanın ilk dakikasında ‘Ben asla aldatmam’ diyorsa, bu cümle bir savunma mekanizması olabilir.

Felicity’ye göre dürüst bir insanın tepkisi genellikle daha sakin oluyor. 'Tarafsız tepki veren biri, konuyu değerlendirir ama aşırı öfke göstermez. Bu, kendi içinde gizli bir çatışma taşımadığını gösterir' diyor.

Gölge çalışması, kişinin gizlediği yönleri fark etmesini sağlıyor.

Morgan’ın açıklamalarına göre gölge çalışması, insanın iç dünyasındaki bastırılmış duyguları ve davranış kalıplarını keşfetmeye dayanıyor. 

Kişi kendine yabancılaştığında, dış dünyada tepki verdiği şeyler aslında kendi içinde bastırdığı yönleri işaret ediyor. Bu nedenle birinin sadakat konusundaki aşırı hassasiyeti, kendisinde bastırılmış suçlulukla bağlantılı olabilir.

