Aldatanları 60 Saniyede Ortaya Çıkaran Test: Avustralyalı Koçun Viral Deneyi
Avustralya’da yaşayan yaşam koçu Felicity Morgan, sosyal medyada paylaştığı '60 saniyelik aldatma testi' ile gündem oldu. Morgan’a göre tek yapmanız gereken televizyonu açmak. İzleyeceğiniz sahneler, karşınızdakinin karakteri hakkında düşündüğünüzden fazlasını anlatıyor.
Morgan, yöntemin 'gizli suçluluk' ve 'inkar' gibi gölgede kalan yönleri ortaya çıkardığını söylüyor.
Felicity Morgan’a göre partnerinizin ekrandaki aldatma sahnelerine verdiği tepki, çok şey söylüyor.
Morgan’a göre bu tür davranışlar, bastırılmış suçluluk ya da farkında olunmayan eğilimleri ortaya çıkarıyor.
Gölge çalışması, kişinin gizlediği yönleri fark etmesini sağlıyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
