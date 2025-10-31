Sağlık Bakanlığı Uyardı: 5 Kasım’a Kadar Yenilenmeyen Sağlık Raporları Artık Geçersiz Sayılacak
Pandemi sürecinde geçerlilik süresi uzatılan ilaç raporları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı, 5 Kasım 2025’e kadar yenilenmeyen raporların geçersiz sayılacağını açıkladı. Hastalara SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, e-Nabız üzerinden rapor durumlarının kontrol edilmesi istendi. Raporlarını yenilemeyen hastalar ilaçlarını temin edemeyecek.
İşte süreçle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar..
Pandemi döneminde idari kararla geçerliliği uzatılan ilaç raporları, son olarak 30 Mart 2026’ya kadar geçerli sayılmıştı.
Rapor yenileme işlemleri e-Nabız, MHRS ve 182 üzerinden gerçekleştirilecek.
