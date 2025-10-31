Sağlık Bakanlığı Uyardı: 5 Kasım’a Kadar Yenilenmeyen Sağlık Raporları Artık Geçersiz Sayılacak

Hastaların rapor yenileme işlemleri e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Rapor süresi dolan veya bitmek üzere olan hastalar, MHRS uygulamasından ya da 182 çağrı merkezini arayarak uygun tarihe randevu oluşturabiliyor.

Eczaneler artık geçerliliği sona ermiş raporları sistem üzerinden görüntüleyemediği için hastalar, ilaç almaya gittiklerinde raporlarının bittiğini eczanede öğrenebiliyor. Ecz. Nurten Saydan, “İlaçsız kalmamak için hasta ve hasta yakınlarının e-Nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor” dedi.