Sağlık Bakanlığı Uyardı: 5 Kasım'a Kadar Yenilenmeyen Sağlık Raporları Artık Geçersiz Sayılacak

Sağlık Bakanlığı Uyardı: 5 Kasım’a Kadar Yenilenmeyen Sağlık Raporları Artık Geçersiz Sayılacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 11:11

Pandemi sürecinde geçerlilik süresi uzatılan ilaç raporları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı, 5 Kasım 2025’e kadar yenilenmeyen raporların geçersiz sayılacağını açıkladı. Hastalara SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, e-Nabız üzerinden rapor durumlarının kontrol edilmesi istendi. Raporlarını yenilemeyen hastalar ilaçlarını temin edemeyecek. 

İşte süreçle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar..

Pandemi döneminde idari kararla geçerliliği uzatılan ilaç raporları, son olarak 30 Mart 2026’ya kadar geçerli sayılmıştı.

Bakanlık, bu sürecin 5 Kasım 2025 itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, hastalara SMS aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını belirtti. 

Saydan, 'Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bilgilendirmede raporların en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak yenilenmesi gerektiği iletildi. Bu tarihe kadar yenilenmeyen raporlar geçersiz sayılacak ve hastalar ilaçlarına ulaşamayacak' ifadelerini kullandı.

Rapor yenileme işlemleri e-Nabız, MHRS ve 182 üzerinden gerçekleştirilecek.

Hastaların rapor yenileme işlemleri e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Rapor süresi dolan veya bitmek üzere olan hastalar, MHRS uygulamasından ya da 182 çağrı merkezini arayarak uygun tarihe randevu oluşturabiliyor.

Eczaneler artık geçerliliği sona ermiş raporları sistem üzerinden görüntüleyemediği için hastalar, ilaç almaya gittiklerinde raporlarının bittiğini eczanede öğrenebiliyor. Ecz. Nurten Saydan, “İlaçsız kalmamak için hasta ve hasta yakınlarının e-Nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor” dedi.

