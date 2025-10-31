onedio
Giresun’un Adı Değişecek mi? Giresun’un Adının “Yiğit Giresun” Olarak Değiştirilmesi İçin Kampanya Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
31.10.2025 - 10:20

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına ilişkin 'Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' dedi.

Giresun’un adı Yiğit Giresun olarak değişsin kampanyası için imza toplanıyor!

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına dair konuştu. Kara, 'kampanyanın büyük mutabakatla sürdüğünü' belirterek, 'Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' dedi.

Kara, açıklamasında Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak milli değerlere yönelik hassasiyetle kampanya başlattıklarını ifade etti.

Kampanyanın geldiği son durumu aktaran Kara, şöyle devam etti:

'Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. İstanbul, Gebze, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar ve konferanslar düzenledik. Büyük ilgi gördük. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek.'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
