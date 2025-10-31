Giresun’un Adı Değişecek mi? Giresun’un Adının “Yiğit Giresun” Olarak Değiştirilmesi İçin Kampanya Başlatıldı

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına dair konuştu. Kara, 'kampanyanın büyük mutabakatla sürdüğünü' belirterek, 'Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' dedi.

Kara, açıklamasında Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak milli değerlere yönelik hassasiyetle kampanya başlattıklarını ifade etti.