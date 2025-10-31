onedio
Emekli Maaşı Sistemi Değişiyor: Emekli Maaşında Az Çalışan Az, Çok Çalışan Çok Maaş Alacak!

Emekli Zammı Emekli İkramiyesi emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 07:57

Hükûmet sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni tedbirleri gündemine aldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; emekli maaşı bağlama sistemi yeniden düzenlenecek, uzaktan çalışma sistemleri teşvik edilecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistem hayata geçirilecek.

İşte planlanan yeni emeklilik sistemi hakkındaki detaylar…

Sosyal Güvenlik sistemindeki değişiklikler hükümetin gündeminde. Bunların en başında da emeklilik ve emekli maaşı planlaması geliyor.

Emeklilik sistemi ve emekli maaşı sisteminde değişiklik yapmayı planlayan hükümet, bazı çalışmaların da kolaylaşması adına düzenlemeler hedefliyor. 

İşte planlama dahilinde yapılan çalışmalardan bazıları: 

  • Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkân sağlayan uygulamanın genişletilmesi hedefleniyor.

  • SGK bünyesinde bir süredir, kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan kolay işverenlik uygulamasının kapsamını genişletilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

  • Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara yönelik özel sosyal sigorta programlarının oluşturulması hedefleniyor. Yüksek primler nedeniyle sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan bu gruplara özel sigorta programları geliştirilerek, bu kişilerin de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının önü açılacak. Bu sistem ile farklı meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

  • Cumhurbaşkanlığının yıllık programında aylık bağlama sisteminin kişilerin daha fazla istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenleneceği de belirtiliyor. Uzun zamandır tartışılan bu sistem ile emekli maaşı hesaplanmasındaki sistem değişecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

  • Programa göre, sürekli iş göremezlik raporu veya maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

  • Yeni nesil esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile uyumlaştırılması konusunda teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
