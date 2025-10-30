onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Şirketler Kemer Sıkmaya Başladı: ABD’de Şirketler Birer Birer Personel Çıkarıyor

Şirketler Kemer Sıkmaya Başladı: ABD’de Şirketler Birer Birer Personel Çıkarıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 19:51

ABD’de son haftalarda büyük şirketlerin art arda yaptığı işten çıkarma duyuruları dikkat çekiyor. Perakende, teknoloji ve ilaç sektörlerinden binlerce çalışan kapı önüne kondu. Uzmanlara göre bu dalga, ülke ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar ciddi bir boyuta ulaşabilir. 

Detaylara bakalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon, UPS ve diğer devlerde binlerce kişi işten çıkarıldı.

Amazon, UPS ve diğer devlerde binlerce kişi işten çıkarıldı.

Son dönemde en büyük hamle Amazon’dan geldi. Şirket, yaklaşık 14.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Amazon yönetimi, çalışanlara gönderdiği notta 'AI sayesinde şirketlerin daha hızlı yenilik yapabildiğini' belirterek organizasyonun daha yalın hale geleceğini açıkladı.

Amazon’un ardından UPS, yıl başından bu yana 48.000 çalışanı işten çıkardığını doğruladı. ABD devi Target da 1.000 çalışanını işten çıkarırken, açık pozisyonlardan 800’ünü kapattı. Charter Communications ise merkez ofisleri dahil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi işten çıkardı.

Teknoloji tarafında da tablo benzer. Microsoft bu yıl birkaç kez toplu işten çıkarma yaptı. Novo Nordisk dünya genelinde 9.000 çalışanla yollarını ayırdı. Paramount ve Skydance birleşmesinin ardından 1.000 kişiyi işten çıkardı. Bu listeye Intel (24.000), Nestle (16.000), Accenture (11.000) ve Ford (11.000) gibi devler de eklendi.

Ekonomistler, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisini artık daha net görüyor.

Ekonomistler, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisini artık daha net görüyor.

MIT Profesörü Daron Acemoğlu, Newsweek’e yaptığı açıklamada şirketlerin 'beyaz yaka pozisyonlarını yapay zekayla test etmeye başladığını' söyledi. Amazon gibi teknoloji devleri, ofis işlerinde bile otomasyonu artırarak maliyetleri azaltmayı hedefliyor.

Ancak Acemoğlu’na göre bu durum kısa vadede toplu işsizlik anlamına gelmiyor. Yine de şirketlerin 'AI denemeleri' sırasında binlerce kişinin işten çıkarılması, yeni dönemde istihdamın nasıl şekilleneceğine dair ciddi soru işaretleri yaratıyor.

İşte 2025’te toplu işten çıkarma yapan şirketler 👇🏻

İşte 2025’te toplu işten çıkarma yapan şirketler 👇🏻

  • UPS: 48.000 çalışan

  • Amazon: 30.000 çalışan

  • Intel: 24.000 çalışan

  • Nestle: 16.000 çalışan

  • Accenture: 11.000 çalışan

  • Ford: 11.000 çalışan

  • Novo Nordisk: 9.000 çalışan

  • Microsoft: 7.000 çalışan

  • PwC: 5.600 çalışan

  • Salesforce: 4.000 çalışan

  • Paramount: 2.000 çalışan

  • Target: 1.800 çalışan

  • Applied Materials: 1.444 çalışan

  • Kroger: 1.000 çalışan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın