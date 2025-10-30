Şirketler Kemer Sıkmaya Başladı: ABD’de Şirketler Birer Birer Personel Çıkarıyor
ABD’de son haftalarda büyük şirketlerin art arda yaptığı işten çıkarma duyuruları dikkat çekiyor. Perakende, teknoloji ve ilaç sektörlerinden binlerce çalışan kapı önüne kondu. Uzmanlara göre bu dalga, ülke ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar ciddi bir boyuta ulaşabilir.
Detaylara bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amazon, UPS ve diğer devlerde binlerce kişi işten çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomistler, yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisini artık daha net görüyor.
İşte 2025’te toplu işten çıkarma yapan şirketler 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın