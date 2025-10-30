Şirketler Kemer Sıkmaya Başladı: ABD’de Şirketler Birer Birer Personel Çıkarıyor

Son dönemde en büyük hamle Amazon’dan geldi. Şirket, yaklaşık 14.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Amazon yönetimi, çalışanlara gönderdiği notta 'AI sayesinde şirketlerin daha hızlı yenilik yapabildiğini' belirterek organizasyonun daha yalın hale geleceğini açıkladı.

Amazon’un ardından UPS, yıl başından bu yana 48.000 çalışanı işten çıkardığını doğruladı. ABD devi Target da 1.000 çalışanını işten çıkarırken, açık pozisyonlardan 800’ünü kapattı. Charter Communications ise merkez ofisleri dahil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi işten çıkardı.

Teknoloji tarafında da tablo benzer. Microsoft bu yıl birkaç kez toplu işten çıkarma yaptı. Novo Nordisk dünya genelinde 9.000 çalışanla yollarını ayırdı. Paramount ve Skydance birleşmesinin ardından 1.000 kişiyi işten çıkardı. Bu listeye Intel (24.000), Nestle (16.000), Accenture (11.000) ve Ford (11.000) gibi devler de eklendi.