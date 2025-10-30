Herkes Bunu Konuşuyor: TikTok'ta Viral Olan "Kuş Teorisi" Nedir?

Kuş teorisi aslında kuşlarla ilgili değil. 2023 yılında TikTok kullanıcısı Alyssa tarafından ortaya atılan bu fikir, çiftlerin birbirine ne kadar dikkat ettiğini anlamaya yarıyor. Test ise çok basit, bir partner 'Bugün bir kuş gördüm.' diyor ve diğerinin tepkisi gözlemleniyor. Partner gerçekten dinliyor ve ilgileniyorsa testten geçiyor. Tepkisiz kalıyorsa, ilişkide kopukluk sinyali olarak değerlendiriliyor.

Testin kökeni, 1990’larda Dr. John Gottman’ın yürüttüğü bir araştırmaya dayanıyor. Gottman ve ekibi, uzun vadeli ilişkilerin temelinde 'bid' adı verilen bağlantı girişimlerinin olduğunu fark etti. Yani bir partnerin, 'Bana kulak ver.' dediği küçük anlar...

Başarılı ilişkilerde bu girişimlere aktif ilgiyle yanıt veriliyor. TikTok’taki kuş teorisi de tam olarak bu prensibi test ediyor.