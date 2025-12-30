Uzman Doktorlar Cevaplıyor: Kar Yenir mi, Yoksa Zararlı mı?

'Yere en uzak olan, yeni yağmış, en beyaz ve en yumuşak üst tabaka' en güvenli kar olarak gösteriliyor. Yine de daha güvenli bir şekilde kar tüketmek istiyorsanız bir önerimiz var: Balkonunuza veya benzer bir dış yapıya temiz bir kap yerleştirin. Bahçe hayvanları tarafından rahatsız edilme veya kuş dışkısına maruz kalma olasılığı daha düşük alanları seçin. İyi bir kar yağışıyla, topraktaki kardan daha temiz olan, kir ve döküntü içermeyen kar toplayabilirsiniz.

Colorado Üniversitesi Boulder bünyesindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi ise ilk yağan karın tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Yapılan açıklamada 'Kar gökyüzünden düşerken, karmaşık kafes yapısına kirleticileri hapsedebilir,' deniliyor. 'En yaygın olanı kömür santrallerinden ve odun sobalarından gelen siyah karbondur. Bir bakıma, ilk partiyi yemek için kar yağışının başlamasından birkaç saat sonrasını beklemek daha iyidir. Kar, atmosferden düşerken bir temizleme fırçası gibi hareket eder. Bu nedenle kar ne kadar uzun süre yağarsa, hava ve dolayısıyla kar o kadar temiz olur.'

Ayrıca sokaklardan, yerlerden topladığınız karı sakın yemeyin! Zira bu alanlardaki karlar, buzlanmayı önlemek için yollara dökülen kaya tuzu veya diğer kimyasalları içerebilir.