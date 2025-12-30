onedio
Uzman Doktorlar Cevaplıyor: Kar Yenir mi, Yoksa Zararlı mı?

Uzman Doktorlar Cevaplıyor: Kar Yenir mi, Yoksa Zararlı mı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 14:20

Bir türlü gelmek bilmeyen kış sonunda geldi ve birçok şehrimiz beyaz örtüye büründü. Kış aylarında yapılacak en keyifli şey hiç şüphesiz karın tadını çıkarmak. Kardan adamlar, kar topu düelloları, kardan yapılan tatlılar!

Özellikle bu sene TikTok'un da etkisiyle kardan yapılan tarifler viral oldu. Kimisi çikolatayla kimisi pekmezle kimisi de kahveyle birlikte tüketiyor.

Peki kar yemek güvenli mi, kar yenir mi?

Gelin, doktorların görüşlerine bakalım.

Birçok ilimiz sonunda beyaz örtüyle kaplandı, okullarda kar tatili yapıldı.

Aşırı sıcakların yaşandığı 2025 yazının ardından kışın ne zaman geleceği büyük bir merak konusu olmuştu. İlk olarak yüksek kesimlerle buluşan kar, bu hafta itibarıyla birçok şehrimize de ulaştı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği yerlerde de okullar tatil edildi. 

Elbette kışın ve karın tadını en çok çocuklar çıkartıyor. Kardan adamlar yapmak, kar topu oynamak ve karın buz gibi lezzetini tatmak en çok da çocukken güzel. 

Peki ama ne kadar sağlıklı?

Sosyal medyada kar ile yapılan tarifler gün geçtikçe artıyor.

Kimisi çikolata kimisi pekmez kullanarak karı tatlandırıyor, kimisi de sadece kar yemeyi tercih ediyor. Özellikle çocuklar sırf meraklarına yenik düşerek kar yiyebiliyor. Fakat uzmanlar bu konuda uyarıyor.

Günümüzde sanayiden kaynaklanan kirleticiler artık her yanımızı sarmış durumda. Bu açıdan düşünüldüğünde, günümüzde yağan kar henüz yere ulaşmadan kirlenmiş oluyor. Fakat eğer kar yemek istiyor ve daha temiz bir bölgede yaşadığınızı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var!

Her şeyden önce karın tamamen beyaz renkte olduğundan emin olmalısınız. Griye çalan kirli karlar, kahverengi veya çamurlu görünen karlar zararlıdır. Ayrıca, tam da tahmin ettiğiniz nedenlerden dolayı 'sarı kar'dan da uzak durmalısınız. Sizden önce orayı kimin ziyaret ettiğini tahmin edersiniz. 

Ohio Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pediatri Yardımcı Doçenti olan Dr. Laura T. Martin, kirlilik ve toksin potansiyeli nedeniyle doğrudan yerden toplanan karın yenmemesini tavsiye ediyor. Ayrıca, temiz görünse bile daha önce kürenmiş karların da tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Dr. Martin, Nationwide Çocuk Hastanesi'nin web sitesindeki bir blog yazısında, 'Tüketilmesi en güvenli kar, yere en uzak olan, yeni yağmış, en beyaz ve en yumuşak üst tabakadır,' diyor.

Peki hangi karı yemek daha güvenli?

'Yere en uzak olan, yeni yağmış, en beyaz ve en yumuşak üst tabaka' en güvenli kar olarak gösteriliyor. Yine de daha güvenli bir şekilde kar tüketmek istiyorsanız bir önerimiz var: Balkonunuza veya benzer bir dış yapıya temiz bir kap yerleştirin. Bahçe hayvanları tarafından rahatsız edilme veya kuş dışkısına maruz kalma olasılığı daha düşük alanları seçin. İyi bir kar yağışıyla, topraktaki kardan daha temiz olan, kir ve döküntü içermeyen kar toplayabilirsiniz.

Colorado Üniversitesi Boulder bünyesindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi ise ilk yağan karın tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Yapılan açıklamada 'Kar gökyüzünden düşerken, karmaşık kafes yapısına kirleticileri hapsedebilir,' deniliyor. 'En yaygın olanı kömür santrallerinden ve odun sobalarından gelen siyah karbondur. Bir bakıma, ilk partiyi yemek için kar yağışının başlamasından birkaç saat sonrasını beklemek daha iyidir. Kar, atmosferden düşerken bir temizleme fırçası gibi hareket eder. Bu nedenle kar ne kadar uzun süre yağarsa, hava ve dolayısıyla kar o kadar temiz olur.' 

Ayrıca sokaklardan, yerlerden topladığınız karı sakın yemeyin! Zira bu alanlardaki karlar, buzlanmayı önlemek için yollara dökülen kaya tuzu veya diğer kimyasalları içerebilir.

