Uzman Doktorlar Cevaplıyor: Kar Yenir mi, Yoksa Zararlı mı?
Bir türlü gelmek bilmeyen kış sonunda geldi ve birçok şehrimiz beyaz örtüye büründü. Kış aylarında yapılacak en keyifli şey hiç şüphesiz karın tadını çıkarmak. Kardan adamlar, kar topu düelloları, kardan yapılan tatlılar!
Özellikle bu sene TikTok'un da etkisiyle kardan yapılan tarifler viral oldu. Kimisi çikolatayla kimisi pekmezle kimisi de kahveyle birlikte tüketiyor.
Peki kar yemek güvenli mi, kar yenir mi?
Gelin, doktorların görüşlerine bakalım.
Birçok ilimiz sonunda beyaz örtüyle kaplandı, okullarda kar tatili yapıldı.
Sosyal medyada kar ile yapılan tarifler gün geçtikçe artıyor.
Peki hangi karı yemek daha güvenli?
