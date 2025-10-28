Girişin Ücretsiz Çıkışın 3.000 Dolar Olduğu İlginç ABD Sahili

Bölgenin en dikkat çeken noktası ise göl seviyesinden 137 metre yüksekteki dev kum tepesi. Zirveden bakıldığında göl manzarası nefes kesici, ancak asıl mesele inişten sonra başlıyor.

Bazı ziyaretçiler, macera hevesiyle tepeyi iniyor ama geri tırmanmayı başaramıyor. Çünkü sahil hattına inen rota neredeyse dik sayılabilecek bir eğime sahip: tam %33’lük bir yokuş. Tüm yüzey yumuşak kumdan oluştuğu için adımlar batıyor, gölgede dinlenme şansı da yok.

Yine de manzaraya kapılan birçok kişi aşağı inmeyi tercih ediyor ve sonunda kurtarma ekiplerinden yardım istemek zorunda kalıyor.