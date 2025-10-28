Girişin Ücretsiz Çıkışın 3.000 Dolar Olduğu İlginç ABD Sahili
ABD’deki çoğu ulusal parkta işler genelde sorunsuz ilerler. Başınıza bir şey gelirse yardım çağırmanız yeterlidir. Ancak Michigan’daki Sleeping Bear Dunes sahilinde durum biraz farklı. Burada manzara büyüleyici ama dönüş yolu ziyaretçilerin kabusu olabiliyor. Çünkü tırmanışta pes edenleri kurtarmak bazen binlerce dolara mal oluyor. İşte herkesin merak ettiği o 3.000 dolarlık kurtarma hikayesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michigan Gölü kıyısında yer alan Sleeping Bear Dunes Ulusal Sahili, yaklaşık 56 kilometre boyunca uzanan etkileyici bir kıyı hattına sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sleeping Bear Dunes’ta görevli ekipler, her yıl çok sayıda yardım çağrısına müdahale ediyor.
ABD Ulusal Park Servisi’nin genel politikası, acil kurtarma durumlarında ücret almamak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın