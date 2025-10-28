onedio
article/comments
article/share
Girişin Ücretsiz Çıkışın 3.000 Dolar Olduğu İlginç ABD Sahili

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 15:44

ABD’deki çoğu ulusal parkta işler genelde sorunsuz ilerler. Başınıza bir şey gelirse yardım çağırmanız yeterlidir. Ancak Michigan’daki Sleeping Bear Dunes sahilinde durum biraz farklı. Burada manzara büyüleyici ama dönüş yolu ziyaretçilerin kabusu olabiliyor. Çünkü tırmanışta pes edenleri kurtarmak bazen binlerce dolara mal oluyor. İşte herkesin merak ettiği o 3.000 dolarlık kurtarma hikayesi...

Michigan Gölü kıyısında yer alan Sleeping Bear Dunes Ulusal Sahili, yaklaşık 56 kilometre boyunca uzanan etkileyici bir kıyı hattına sahip.

Bölgenin en dikkat çeken noktası ise göl seviyesinden 137 metre yüksekteki dev kum tepesi. Zirveden bakıldığında göl manzarası nefes kesici, ancak asıl mesele inişten sonra başlıyor.

Bazı ziyaretçiler, macera hevesiyle tepeyi iniyor ama geri tırmanmayı başaramıyor. Çünkü sahil hattına inen rota neredeyse dik sayılabilecek bir eğime sahip: tam %33’lük bir yokuş. Tüm yüzey yumuşak kumdan oluştuğu için adımlar batıyor, gölgede dinlenme şansı da yok.

Yine de manzaraya kapılan birçok kişi aşağı inmeyi tercih ediyor ve sonunda kurtarma ekiplerinden yardım istemek zorunda kalıyor.

Sleeping Bear Dunes’ta görevli ekipler, her yıl çok sayıda yardım çağrısına müdahale ediyor.

Park görevlileri bazen yalnızca su ve yiyecek desteğiyle yardıma koşuyor. Su seviyesi düşükse ve sahil yeterince genişse araçla ulaşmak da mümkün olabiliyor. Ancak zemin ya da hava koşulları uygun değilse işler değişiyor.

Bazı durumlarda karmaşık halat sistemleri veya yangın ekiplerinin desteği gerekiyor. Hatta bazen tek seçenek deniz yoluyla kurtarma oluyor. Bu noktada yerel itfaiye ya da sahil güvenlik devreye giriyor ve maliyet hızla artıyor. 

Park yetkilileri, Ulusal Park Servisi’nin genellikle kurtarma ücreti almadığını belirtse de Sleeping Bear Dunes’ta devreye giren harici ekipler bu hizmet için ücret talep edebiliyor. Bu nedenle yardım çağırmanın bedeli 3.000 dolara kadar çıkabiliyor.

ABD Ulusal Park Servisi’nin genel politikası, acil kurtarma durumlarında ücret almamak.

Operasyonların gideri yıllık bütçeden karşılanıyor ve gönüllü ekipler de sık sık devreye giriyor. Ancak Sleeping Bear Dunes gibi bölgelerde bazen yerel kurumların desteği gerekiyor. Eğer kurtarma için itfaiye ya da deniz polisi çağrılıyorsa, bu kurumlar kendi hizmet bedellerini talep edebiliyor.

Yetkililer, ziyaretçilerin bu tür durumlara düşmemesi için sürekli uyarıda bulunuyor. Parkta her köşede 'Eğer aşağı inerseniz geri çıkamayabilirsiniz' yazılı tabelalar var. Yine de bazı ziyaretçiler, bu uyarıları hafife alıyor

