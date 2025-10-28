onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Tam Anlamıyla Uyumaz?

Kediler Neden Tam Anlamıyla Uyumaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 13:03

Kediler günde 12 ila 16 saat uyur ama bu uyku hiçbir zaman bizimki kadar derin ya da uzun sürmez. Geceleri koşturan, sabahın ilk ışığında miyavlayan kedilerin bu davranışı aslında oldukça doğal. Ev ortamında yaşayan kediler bile atalarından kalan av içgüdülerini sürdürür. Üstelik onların biyolojik saati, bizimkinden tamamen farklı çalışır. 

İşte kedilerin neden tam anlamıyla uyumadığına dair tüm detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler "crepuscular" yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.

Kediler "crepuscular" yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.

Kedilerin bu düzeni, doğada sabahın erken saatlerinde ve gün batımında avlanma alışkanlıklarından gelir. İnsanlar gündüz aktif, gece uyuyan 'diurnal' türlerdir, bu yüzden evdeki uyku düzeni kedininkiyle çoğu zaman çakışır.

Doğada kediler bu zamanlarda avlanır, günün geri kalanında dinlenir ya da saklanırdı. Bu içgüdü hala ev kedilerinde de devam eder. Onlar da günün büyük kısmında hafif uykuya dalar, arada kısa derin uykularla enerji toplar. Böylece her an avlanmaya ya da oyun oynamaya hazır halde kalırlar.

Kedilerin sabahın köründe evde dolaşmasının birkaç nedeni var.

Kedilerin sabahın köründe evde dolaşmasının birkaç nedeni var.

En temel sebep, atalarından gelen avlanma içgüdüsüdür. Şafak vakti, doğada avın en hareketli olduğu saatlerdir. Dolayısıyla kediler, içgüdüsel olarak 'şimdi hareket etme zamanı' sinyali alır.

Bir diğer neden de alışkanlıklarla ilgilidir. Ev kedileri, sahiplerinin günlük rutinlerine göre kendi düzenlerini oluşturur. Eğer her sabah mama veriyor, okşuyor ya da oyun oynuyorsanız, kediniz bunu bir ödül olarak algılar. Yani aslında farkında olmadan sabahları erken kalkma alışkanlığını pekiştiriyorsunuz.

Kediler geceleri, ani enerji patlamaları yaşayabilir.

Kediler geceleri, ani enerji patlamaları yaşayabilir.

Enerji patlamaları özellikle gün içinde fazla uyuyan ya da yalnız kalan kedilerde sık görülür. Eğer tüm günü dinlenerek geçiriyorsa, geceleri enerjisini atmak ister. Özellikle oyuncaklarıyla zıplayıp koşması, aslında içgüdüsel bir av simülasyonudur.

Bunun dışında can sıkıntısı, açlık veya yaşa bağlı değişimler de kedinin uyku düzenini etkileyebilir. Yaşlanan kediler, tıpkı insanlar gibi gece daha sık uyanır. Bazen de sağlık sorunları nedeniyle huzursuz uyurlar. Tüm bu etkenler birleştiğinde kediler tam anlamıyla “derin bir uyku”ya dalamaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın