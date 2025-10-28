Kediler Neden Tam Anlamıyla Uyumaz?
Kediler günde 12 ila 16 saat uyur ama bu uyku hiçbir zaman bizimki kadar derin ya da uzun sürmez. Geceleri koşturan, sabahın ilk ışığında miyavlayan kedilerin bu davranışı aslında oldukça doğal. Ev ortamında yaşayan kediler bile atalarından kalan av içgüdülerini sürdürür. Üstelik onların biyolojik saati, bizimkinden tamamen farklı çalışır.
İşte kedilerin neden tam anlamıyla uyumadığına dair tüm detaylar...
Kediler "crepuscular" yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.
Kedilerin sabahın köründe evde dolaşmasının birkaç nedeni var.
Kediler geceleri, ani enerji patlamaları yaşayabilir.
