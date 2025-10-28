Kediler Neden Tam Anlamıyla Uyumaz?

Enerji patlamaları özellikle gün içinde fazla uyuyan ya da yalnız kalan kedilerde sık görülür. Eğer tüm günü dinlenerek geçiriyorsa, geceleri enerjisini atmak ister. Özellikle oyuncaklarıyla zıplayıp koşması, aslında içgüdüsel bir av simülasyonudur.

Bunun dışında can sıkıntısı, açlık veya yaşa bağlı değişimler de kedinin uyku düzenini etkileyebilir. Yaşlanan kediler, tıpkı insanlar gibi gece daha sık uyanır. Bazen de sağlık sorunları nedeniyle huzursuz uyurlar. Tüm bu etkenler birleştiğinde kediler tam anlamıyla “derin bir uyku”ya dalamaz.