Türkiye’de 600 İstasyonu Bulunan Akaryakıt Devi Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 17:26

Türkiye'de 600 istasyonu bulunan Rus petrol devlerinden biri olan Lukoil satıldı. Şirketten yapılan açıklamada Lukoil’in İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'a satmak üzere anlaşmaya varıldığı dile getirildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde 'ciddi bir taahhüt eksikliği'  gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Rusya'nın petrol devi; dünyanın önde gelen akaryakıt markası Lukoil satıldı. Türkiye’de 600 istasyonu bulunan Lukoil, İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group’a satılması için anlaşmaya varıldı.

Şirketten yapılan açıklamada Gunvor Group’un  Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi. Pek çok maddenin yer aldığı açıklamada  gerekli görülmesi halinde mevcut OFAC lisansının uzatılması ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası varlıkların kesintisiz faaliyetini ve bankacılık işlemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ek lisans başvurularının yapılmasının planlandığı dile getirildi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde 'ciddi bir taahhüt eksikliği' gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti. Bu kapsamda, şirketlerin ABD’de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu açıklandı. 

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
