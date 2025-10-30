Türkiye’de 600 İstasyonu Bulunan Akaryakıt Devi Satıldı

Türkiye'de 600 istasyonu bulunan Rus petrol devlerinden biri olan Lukoil satıldı. Şirketten yapılan açıklamada Lukoil’in İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'a satmak üzere anlaşmaya varıldığı dile getirildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde 'ciddi bir taahhüt eksikliği' gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.