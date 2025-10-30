onedio
Türkiye’nin Ünlü Fast Food Zinciri Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
30.10.2025 - 10:48

Türkiye’nin ünlü burger markası Yesen Burger, iflas eşiğine geldi. Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunan fast food zinciri konkordato ilan etti. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre popüler marka her yıl 10 şube hedefliyordu. Ancak Yesen Burger, artan maliyet ve yüksek giderler nedeniyle krize yenik düştü.

Kaynak

Türkiye’nin ünlü burger markası konkordato ilan etti.

Yesen Burger için alarm zilleri çalmaya başladı. Artan maliyetler, yüksek kira giderleri ve gıda fiyatları nedeniyle zor günler yaşayan Yesen Burger, konkordato ilan etti. ‘Enburger’ markası altında faaliyet gösteren şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. 

Karar Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayımlandı. Mahkeme 3 konkordato komiserinin atanmasına karar verdi.

18 şubesi, 250 çalışanı bulunuyor.

Alacaklılara 7 günlük itiraz süreci verildi. Öte yandan Yesen Burger, 2000’li yılların başında kuruldu. Yerli burger markası Marmara Bölgesi’nde 18 şubede hizmet veriyordu. Popüler markanın 250 çalışanı bulunuyordu. Yesen Burger, her yıl 10 yeni şube hedefliyordu.

