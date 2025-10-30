Türkiye’nin Ünlü Fast Food Zinciri Konkordato İlan Etti

Türkiye’nin ünlü burger markası Yesen Burger, iflas eşiğine geldi. Marmara Bölgesi genelinde 18 şubesi ve 250 çalışanı bulunan fast food zinciri konkordato ilan etti. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre popüler marka her yıl 10 şube hedefliyordu. Ancak Yesen Burger, artan maliyet ve yüksek giderler nedeniyle krize yenik düştü.

