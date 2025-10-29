onedio
68 Restoran Kapanıyor 1200 Kişi İşten Çıkarılıyor: Dünyanın En Büyük Pizza Zinciri Pizza Hut İflasın Eşiğinde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 19:31

Dünyanın en büyük pizza zinciri Pizza Hut, bir ülkede daha küçülmeye gidiyor. Türkiye'deki faaliyetlerini aylar önce sonlandıran Pizza Hut'ın İngiltere'deki restoranlarından kötü haber geldi. 67 yıllık popüler pizza zinciri, İngiltere genelinde 68 restoranını kapatacak. 1210 çalışan ise işsiz kalacak. Öte yandan Pizza Hut, geçen yıl İngiltere'de iflas yönetim sürecine girmişti.

67 yıllık pizza zinciri Pizza Hut'tan kötü haber.

Türkiye'de faaliyetlerini sonlandıran Pizza Hut, İngiltere'de küçülmeye gidiyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren 68 restoran ve 11 teslimat noktası kapatılacak. Şubelerin kapanmasıyla 1210 çalışanın işine son verilecek. 

İngiltere’de Pizza Hut işletmesini yürüten DC London Pie Limited’e iflas yöneticileri atanmıştı. Pizza Hut’in küresel marka sahibi Yum! Brands ise ülkedeki restoranlarını korumak için adım attı.

Pizza Hut, İngiltere’de geçen yıl iflas sürecine girmişti.

Son yıllarda maliyet ve ticaret zorluğu yaşayan Pizza Hut, İngiltere’de finansal sıkıntılar yaşıyordu. Geçen yıl iflas sürecine giren popüler pizza zincirinin marka temsilcisi İngiltere genelinde 343 Pizza Hut teslimat noktasıyla faaliyetlerine devam edecek.

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove_

Sanırım sorun belli, pizzalarınızın sağlıksız kalitesizliğinden ve lezzetsizliğinden kapanmıştır.

olmega

Ben zincir pizzacilar icerisinde en lezzetli olarak pizza hut’i goruyordum. Saglikli olma kismini bilmiyorum ama hamuru gayet guzeldi :)

eternal-

Kimin için kötü haber? Kim üzüldü bu habere? Ucuzdu ama dandikti. İşsiz kalan çalışanlara üzüldüm sadece

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.