68 Restoran Kapanıyor 1200 Kişi İşten Çıkarılıyor: Dünyanın En Büyük Pizza Zinciri Pizza Hut İflasın Eşiğinde
Dünyanın en büyük pizza zinciri Pizza Hut, bir ülkede daha küçülmeye gidiyor. Türkiye'deki faaliyetlerini aylar önce sonlandıran Pizza Hut'ın İngiltere'deki restoranlarından kötü haber geldi. 67 yıllık popüler pizza zinciri, İngiltere genelinde 68 restoranını kapatacak. 1210 çalışan ise işsiz kalacak. Öte yandan Pizza Hut, geçen yıl İngiltere'de iflas yönetim sürecine girmişti.
67 yıllık pizza zinciri Pizza Hut'tan kötü haber.
Pizza Hut, İngiltere’de geçen yıl iflas sürecine girmişti.
Sanırım sorun belli, pizzalarınızın sağlıksız kalitesizliğinden ve lezzetsizliğinden kapanmıştır.
Ben zincir pizzacilar icerisinde en lezzetli olarak pizza hut’i goruyordum. Saglikli olma kismini bilmiyorum ama hamuru gayet guzeldi :)
Kimin için kötü haber? Kim üzüldü bu habere? Ucuzdu ama dandikti. İşsiz kalan çalışanlara üzüldüm sadece
