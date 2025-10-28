onedio
İflaslar Peş Peşe Geliyor! Bursa'da 13 Yıllık Firma Konkordato İçin Başvurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 23:06

Son yıllarda kredilerde yaşanan daralma ve durgunluk nedeniyle pek çok firma mali sıkıntılarla boğuşuyor, bunların bir kısmı iflas ederek pek çok çalışanını işten çıkarırken bir kısmı da konkordato talep ediyor. Bu firmaların önemli kısmı önemli sanayi kentlerimizden Bursa'da yaşanıyor. Bursa Hakimiyet'in haberine göre Bursa'da 11 yıldır faaliyet gösteren Novarota Arge Makine İnşaat Tekstil Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi mali sıkıntıları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Firma Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteriyordu.

11 yıldır Bursa'da faaliyet gösteren Novarota Arge Makine İnşaat Tekstil Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi girdiği mali darboğaz nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme bu başvuruyu değerlendirdi ve 3 aylık geçici mühlet verdi.

Mahkemenin yaptığı açıklama şu şekilde;

'Davacı Novarota Arge Makine İnşaat Tekstil Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; yukarıda ismi geçen davalıya 23/10/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte üç (3) aylık geçici konkordato mehli verilmiştir.'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
