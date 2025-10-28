İflaslar Peş Peşe Geliyor! Bursa'da 13 Yıllık Firma Konkordato İçin Başvurdu

Son yıllarda kredilerde yaşanan daralma ve durgunluk nedeniyle pek çok firma mali sıkıntılarla boğuşuyor, bunların bir kısmı iflas ederek pek çok çalışanını işten çıkarırken bir kısmı da konkordato talep ediyor. Bu firmaların önemli kısmı önemli sanayi kentlerimizden Bursa'da yaşanıyor. Bursa Hakimiyet'in haberine göre Bursa'da 11 yıldır faaliyet gösteren Novarota Arge Makine İnşaat Tekstil Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi mali sıkıntıları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.