İflaslar Peş Peşe Geliyor! Bursa'da 13 Yıllık Firma Konkordato İçin Başvurdu
Son yıllarda kredilerde yaşanan daralma ve durgunluk nedeniyle pek çok firma mali sıkıntılarla boğuşuyor, bunların bir kısmı iflas ederek pek çok çalışanını işten çıkarırken bir kısmı da konkordato talep ediyor. Bu firmaların önemli kısmı önemli sanayi kentlerimizden Bursa'da yaşanıyor. Bursa Hakimiyet'in haberine göre Bursa'da 11 yıldır faaliyet gösteren Novarota Arge Makine İnşaat Tekstil Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi mali sıkıntıları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Firma Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteriyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkemenin yaptığı açıklama şu şekilde;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın