Fabrikalar Kapanıyor Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak! Dünyanın En Ünlü Çikolata Markalarından Riegelein İflas Etti
Almanların neredeyse her Noel tabağında, her Paskalya sepetinde yer alan meşhur Riegelein çikolataları, artık tarihe karışıyor. 2026 yılında fabrikalar tek tek kapanacak, sonrasında Forchheim’daki en büyük depo da 2027’de kapanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’nın dünyaca ünlü çikolataları Riegelein da iflas eden şirketler arasına dahil oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın