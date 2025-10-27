onedio
Fabrikalar Kapanıyor Yüzlerce Kişi İşsiz Kalacak! Dünyanın En Ünlü Çikolata Markalarından Riegelein İflas Etti

Ali Can YAYCILI
27.10.2025 - 20:02

Almanların neredeyse her Noel tabağında, her Paskalya sepetinde yer alan meşhur Riegelein çikolataları, artık tarihe karışıyor. 2026 yılında fabrikalar tek tek kapanacak, sonrasında Forchheim’daki en büyük depo da 2027’de kapanacak.

Almanya’nın dünyaca ünlü çikolataları Riegelein da iflas eden şirketler arasına dahil oldu.

Şirket sözcüsü Dieter Schäfer, “Talep düştü, enerji ve hammadde fiyatları arttı. Artık üretimi pazar koşullarına uyarlamak zorundayız” dedi.

Riegelein, düşen talep karşısında 2019’da rakibi Gubor ile birleşip Gubor Grubu’nu oluşturmuştu. Grup daha sonra Polonyalı Colian şirketiyle de ortaklığa gitmişti.

Ancak birleşmeler bile artan maliyetlerin fırtınasından kurtuluş sağlayamadı. Cadolzburg’daki ünlü fabrika satış mağazası “Chocothek” de aynı tarihte kapanacak. Grup, üretimi diğer tesislere kaydırmayı planlıyor. Forchheim’daki depo da 2027’de kapılarını kapatacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
